ABD'de bir eyalette TikTok tamamen yasaklandı

Montana, ABD'de Çinli sosyal medya devi TikTok'u tamamen yasaklayan ilk eyalet oldu. Yasak 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren TikTok indirilemeyecek.

ABD'de bir eyalette TikTok tamamen yasaklandı

Çin menşeli, dünyanın en büyük sosyal medya platformu TikTok, ABD'nin Montana eyaletinde tamamen yasaklandı.

Şubat ayında eyalet meclisinden geçen yasa tasarısını imzalayan Montana Valisi Greg Gianforte, Twitter hesabından kararın gerekçesini "Montanalıların kişisel ve özel verilerini Çin Komünist Partisinden korumak" olarak açıkladı.

Yasa eyalette, 1 Ocak 2024'te uygulanmaya başlanacak. Bu tarihten sonra Apple ve Google uygulama mağazalarından TikTok indirilemeyecek. Aksi takdirde iki şirket indirme ve ihlalin devam ettiği her gün için 10 bin dolar ceza ödeyecek. 

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