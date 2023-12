Eski first lady Melania Trump kendini izole etti: Kocasının kampanyasına katılmıyor

ABD'nin önceki First Lady'si Melania Trump, yakınlarının bile bilmediği bir yerde, Mar-a-Lago adlı aile malikanesinin çalışanlarıyla birlikte "tuhaf" ve "izole" bir hayat yaşıyor.

The Telegraph gazetesine konuşan "Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace" kitabının yazarı, gazeteci Laurence Leamer, Donald Trump’ın eşinin bugünlerde nadiren Mar-a-Lago'ya gittiğini söyleyerek, "Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Sır gibi" ifadesini kullandı.

Trump ailesi, Florida'daki Palmiye Plajı'nda bulunan malikanede 2019'dan bu yana kalıyor. Ancak iddia o ki, malikanenin çalışanları Melania Trump'ı dev yapıda şu aralar çok sık görmüyor.

Yaptığı haberler nedeniyle Mar-a-Lago'ya girmesi yasaklanan Leamer, "Çok tuhaf, izole bir hayat yaşıyor" diye konuştu.

Donald Trump'ın destekçileriyle birlikte Mar-a-Lago'da yediği Noel yemeği videosunda Melania Trump yer almıyordu. Ancak Trump'ın Noel günü yayımladığı ve "Mutlu Noeller" mesajı paylaştığı fotoğrafta, Melania Trump ile el ele görünüyorlardı.

Melania Trump, bu ayın başlarında Ulusal Arşivler'de nadir bir görünüm sergiledi ve vatandaşlığa kabul töreninde açılış konuşmasını yaptı. 25 yeni Amerikan vatandaşına vatandaşlığa giden "zorlu" yolu ve "demokratik sürece aktif olarak katılma ve özgürlüğü koruma" konusunu anlattı. Mesajı, eşi Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde göçe karşı sert önlemler alma planlarıyla çeliştiği şeklinde yorumlandı.

Melania Trump, kasım ayı sonunda da eski First Lady Rosalynn Carter’a saygı etkinliğinde boy göstermişti.

Donald Trump, 2024 ABD başkanlık seçiminde yeniden adayken, Melania Trump, kocasının kampanya gezilerinde şimdiye dek hiç yer almadı.

Bu durumun yeni yıldan sonra değişebileceği düşünülüyor. Page Six'e konuşan bir kaynak, eski ABD başkanının "2024'te üst düzey diplomatik katılımı artırmak için Melania ile bir anlaşmaya vardığını" söyledi.