Hamas, İranlı komutanın "Aksa Tufanı, Süleymani suikastının intikamıydı" açıklamasını reddetti

Hamas, İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsünün, "7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nın İranlı general Kasım Süleymani suikastının intikamlarından biri olduğu" yönündeki açıklamasını reddetti.

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Hamas, İranlı komutanın "Aksa Tufanı, Süleymani suikastının intikamıydı" açıklamasını reddetti

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif'in, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" adı verilen saldırıların Süleymani suikastının intikamlarından biri olduğuna dair iddiasına yanıt verdi.

Açıklamada, "Hamas, İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif'in, Aksa Tufanı operasyonu ve gerekçelerine ilişkin yaptığı açıklamaların geçerliliğini reddediyor." ifadelerine yer verildi.

Aksa Tufanı'nın gerekçelerinin ve nedenlerinin daha önce defalarca vurgulandığı ve bunların başında Mescid-i Aksa'ya yönelik tehditlerin geldiği belirtilen açıklamada, "Bununla birlikte Filistin direnişinin tüm eylemlerinin Siyonist işgale ve onun halkımıza ve kutsal mekanlarımıza karşı devam eden saldırganlığına tepki olarak gerçekleştiğini teyit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İRANLI KOMUTAN NE DEMİŞTİ

İranlı yetkililer, daha önce Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" adlı saldırılarla ilgilerinin olmadığını açıklamıştı.

Bu açıklamalara rağmen bugün Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Şerif, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Aksa Tufanı, Siyonistler ve ABD eliyle gerçekleşen Kasım Süleymani suikastının intikamlarından biriydi ve bu intikamlar devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmüştü. İranlı yetkililer, bu suikastın intikamını alacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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