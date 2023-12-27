İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 21 bin 110'a çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a çıktığını duyurdu.

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İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 21 bin 110'a çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 195 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 110'a yükseldiğini, yaralı sayısının da 55 bin 243'e çıktığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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