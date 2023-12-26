İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir çocuk daha yaşamını yitirdi!

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateşle 17 yaşındaki Ahmed Yağı ile 31 yaşındaki İbrahim el-Titi'nin öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 305'e yükseldi.

Kaynak: AA