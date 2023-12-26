İsrail'den, Gazze'ye yoğun saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü.

İsrail'den, Gazze'ye yoğun saldırı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "El-Amsi" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda en az 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında "Ebu Zerka", güneyinde "Neccar" ailelerine ait iki evi vurdu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresini de bombalayan İsrail ordusu, kent merkezini hedef alan top atışlarına devam etti.

YOĞUN TOP ATIŞI

İsrail savaş gemileri Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısını bombalarken, İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunu yoğun şekilde top atışına tuttu.

İsrail savaş uçukları, Megazi Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah'ı hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

'Netanyahu, Mossad Başkanı'nın toplantılara katılmasını engelledi' iddiası'Netanyahu, Mossad Başkanı'nın toplantılara katılmasını engelledi' iddiasıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Filistin Gazze
Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor: Denizbank promosyona zam yaptı Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor: Denizbank promosyona zam yaptı
Nijerya’da silahlı saldırıda 113 kişi öldü Nijerya’da silahlı saldırıda 113 kişi öldü
Börek tadında krep yapmanın tüyosu! Lezzeti de iki kat birden artıyor Börek tadında krep yapmanın tüyosu! Lezzeti de iki kat birden artıyor
Pandemi ile yasaklanmıştı: Sınır kapılarından yaya geçişi yeniden açılıyor! Pandemi ile yasaklanmıştı: Sınır kapılarından yaya geçişi yeniden açılıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması!
İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde
Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir!
Araç muayene ücretlerine dev zam: İşte yeni fiyat listesi Araç muayene ücretlerine dev zam!