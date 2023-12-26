'Netanyahu, Mossad Başkanı'nın toplantılara katılmasını engelledi' iddiası

Gazze Şeridi'ndeki esirler konusunda siyaset ve güvenlik kurumlarında en üst düzeyde gerginliklerin yaşandığı İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mossad Başkanı David Barnea'nın güvenlik toplantılarına katılmasını engellediği bildirildi.

'Netanyahu, Mossad Başkanı'nın toplantılara katılmasını engelledi' iddiası

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı Barnea'nın Gazze'deki çatışmalarla ilgili güvenlik toplantılarına katılmasını en az iki kez engelledi.

Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, Mossad Başkanı Barnea ile Gazze'deki İsrailli esirler meselesini görüşmesini de engellediği ifade edildi.

İsrail basını daha önce de Barnea'nın yeni bir esir takası anlaşmasını müzakere etmek için Katar'a yapacağı ziyaretin Netanyahu tarafından engellendiğini bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve özellikle esirlerle ilgili konularda siyaset ve güvenlik kurumlarında en üst düzeyde gerginliklerin yaşandığına dair haberler ülke medyasında sıkça yer alıyor.

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Kaynak: AA

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