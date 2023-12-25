İsrail ordusu katliamı sürdürüyor: Han Yunus'a yapılan saldırıda 23 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki eve düzenlediği saldırılarda en az 23 Filistinliyi öldürdü.

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İsrail ordusu katliamı sürdürüyor: Han Yunus'a yapılan saldırıda 23 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun, Han Yunus'ta "Salah" ailesine ait bir eve düzenlediği hava saldırısında en az 21 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail güçlerinin Han Yunus'taki Emel Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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