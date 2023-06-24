Erdoğan'dan Putin'e destek telefonu

Rusya'nın IFAX haber ajansı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığını, Erdoğan'ın Rus liderliğine desteğini dile getirdiğini bildirdi.

Erdoğan'dan Putin'e destek telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Wagner paralı asker grubunun silahlı isyanı karşısında Rus liderliğine desteğini dile getirdiği açıklandı.

Rusya'da paralı asker grubu, orduya baş kaldırdı | Putin, darbe girişimiyle ilgili ilk kez konuştu: Cezasını çekeceklerRusya'da paralı asker grubu, orduya baş kaldırdı | Putin, darbe girişimiyle ilgili ilk kez konuştu: Cezasını çekeceklerDünya

 Reuters'ın IFAX haber ajansından aktardığına göre, Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Putin'in Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığı, Erdoğan'ın Rus liderliğine desteğini dile getirdiği' belirtildi. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 'Rus hükümetinin Wagner paralı asker ordusunun isyanını el alışını desteklediğini' ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı. Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına 'ihtiyatlı olmaları' ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

Etiketler
Wagner Vladimir Putin Rusya Recep Tayyip Erdoğan
Wagner şefi Prigojin'den Putin'e yanıt gecikmedi: Hiç kimse taleplerine teslim olmayacak Wagner şefi Prigojin'den yanıt gecikmedi: Hiç kimse taleplerine teslim olmayacak
Kurban etinin yanında en iyi ne gider? Kavurma yaparken tencereye ekleyin Kurban etinin yanında en iyi ne gider? Kavurma yaparken tencereye ekleyin
En güzel kurban bayramı mesajları! Bu mesajlar başka yerde yok... En güzel kurban bayramı mesajları! Bu mesajlar başka yerde yok...
Titan'da yaşamını yitirmişti: İngiliz milyarder Hamish Harding'le ilgili Fenerbahçe detayı ortaya çıktı İngiliz milyarder Hamish Harding'le ilgili Fenerbahçe detayı ortaya çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Paraya para demeyecekler: Bu yıl zengin olacak 5 burç açıklandı Bu yıl zengin olacak 5 burç açıklandı
İslam Memiş altın ve doları olana rakam verdi: Bekleyin İslam Memiş altın ve doları olana rakam verdi: Bekleyin
'Aday olurum' demişti: Aziz Yıldırım 'FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi gelir elde edenler' derken kimi kastetti? Aziz Yıldırım 'FETÖ'cü, hocacı' derken kimi kastetti?
Hilal Kaplan'ın evlendiği Emre Efser'in eski eşinden dikkat çeken paylaşımlar Hilal Kaplan'ın evlendiği Emre Efser'in eski eşinden dikkat çeken paylaşımlar
Kayıp olarak aranan yaşlı adam Mehmet Şimşek'in mesai arkadaşı çıktı! Kayıp olarak aranıyordu: Ünlü ekonomist çıktı!