Erdoğan'dan Putin'e destek telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Wagner paralı asker grubunun silahlı isyanı karşısında Rus liderliğine desteğini dile getirdiği açıklandı.

Reuters'ın IFAX haber ajansından aktardığına göre, Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Putin'in Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığı, Erdoğan'ın Rus liderliğine desteğini dile getirdiği' belirtildi. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 'Rus hükümetinin Wagner paralı asker ordusunun isyanını el alışını desteklediğini' ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı. Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına 'ihtiyatlı olmaları' ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.