Rusya'da paralı asker grubu, orduya baş kaldırdı | Putin, darbe girişimiyle ilgili ilk kez konuştu: Cezasız kalmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece saatlerinde uzunca bir süredir göz yumduğu paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin öncülüğünde düzenlenen darbe girişimiyle ilgili ilk kez kameralar karşısına geçti.

"Gece tüm cephelerdeki ordu birliklerinin komutanlarıyla görüştüm, ordumuz kahramanca savaşıyor. Rusya vatandaşlarına, askerlerine, güvenlik güçlerine ve yalan ve tehditlerle silahlı isyan yoluna itilenlere sesleniyorum. Rusya, geleceği için ağır mücadele veriyor. Rusya’ya karşı Batı’nın tüm askeri ve enformasyon araçları kullanılıyor" diyen Putin, şöyle devam etti:

'HAREKAT BÖLGESİNDEKİ WAGNER SAVAŞÇILARI BİRER KAHRAMAN, İSYAN BAŞLATANLAR ONLARA İHANET ETTİ'

"Şu anda, halkımızın geleceği belirleniyor ve tüm güçlerin birleşmesi gerekiyor. Her türlü kavgayı bir kenara atmak lazım. Toplumumuzu bölme girişimleri, sırtından bıçak saplamaktır. Ülke idaresi Rusya’da bir kez daha bölünmeye izin vermeyecek, halkımızı koruyacağız. Tüm zorlukların üstesinden gelip daha güçlü olacağız. Aşırı hırslar Rusya'ya ihanete yol açtı. Özel askeri harekat bölgesinde savaşan Wagner savaşçıları birer kahraman. İsyan başlatanlar onlara ihanet etmiş oldu.

'EYLEMLERİMİZ ÇOK SERT OLACAK'

Her türlü fitne, ölümcül tehdittir. Eylemlerimiz çok sert olacak. Rusya ordusu, silahlı isyan organize edenleri etkisiz hale getirmek için gereken emirleri aldı. İsyan girişiminden sorumlu olan herkes kaçınılmaz olarak cezasını çekecek, yasalar ve halk karşısında cevap verecek."

'DEVLET KURUMLARININ FAALİYETİ ENGELLENDİ'

"Her türlü sınavın üstesinden geleceğiz ve daha da güçlü olacağız" diyen Putin, sözlerine söyle devam etti:

"Rostov-on-Don şehrindeki durum karmaşık. Devlet kurumlarının faaliyeti engellenmiştir. Ama istikrar yönünde adımlar atılacak. Birliğimizi bölen eylemler aslında halkımıza, şu anda cephede savaşan silah arkadaşlarımıza karşı ihanettir. Bu, halkımızın sırtına bıçak saplamaktır."

RUSYA'DA SON DURUM

Prigojin'in Ukrayna’daki savaşçılarının sınırı geçerek Rusya'nın Rostov kentine girdiğini açıklamasının ardından ülkedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, ülkenin Lipetsk Bölge Valisi, başkent Moskova’ya yaklaşık 400 kilometre mesafede bulunan ve Moskova ile ülkenin güney bölgelerini bağlayan M-4 karayolunu trafiğe kapattıklarını duyurdu.

MOSKOVA’DA 'TERÖRLE MÜCADELE' ÖNLEMLERİ

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, ülkedeki duruma ilişkin bir açıklama yaparak yollarda yapılacak ek kontroller de dahil olmak üzere güvenliği artırmak için ‘terörle mücadele’ önlemleri aldıklarını söyledi. Telegram kanalından açıklama yapan Sobyanin, “Gelen bilgiler sebebiyle güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesini amaçlayan terörle mücadele önlemleri Moskova’da yürürlüğe girdi. Kitlesel etkinliklerin kısıtlanması olasıdır. Lütfen getirilen önlemleri anlayışla karşılayın” ifadelerini kullandı.

Moskova Valisi Andrey Vorobyov da “Moskova bölgesindeki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Durum, kolluk kuvvetleri ve Federal Güvenlik Servisi tarafından kontrol ediliyor. Terörle mücadele önlemleri yürürlükte. Güneydeki karayolları yönünde ek teftişler söz konusu olabilir. Bu bağlamda sizleri Moskova bölgesinin güneyine gitmekten ve daha da önemlisi mümkünse bölge dışına çıkmaktan kaçınmaya çağırıyorum” açıklamasında bulundu.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: BU, SİLAHLI İSYANDIR

Rusya Savunma Bakanlığı, yaşananlara ilişkin bir açıklama yaparak, Wagner savaşçılarını Prigojin'den ayrılmaya çağırdı.

AA'nın aktardığına göre, bakanlığın açıklamasında, "Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır. Prigojin, Wagner savaşçılarını kendi suç macerasına sürüklüyor" denildi.

(Fotoğraf: Wagner lideri Yevgeni Prigojin)

PRİGOJİN: MOSKOVA OTOYOLUNDA HELİKOPTER DÜŞÜRDÜK

Prigojin ise Moskova otoyolunda bir helikopterin Wagner tarafından düşürüldüğünü iddia etti. AA’nın aktardığına göre, Prigojin, şu ifadeleri kullandı: "Bir kez daha herkesi uyarıyorum. Kimse bizi ortadan kaldıramaz. Hedefimiz var. Hepimiz ölmeye hazırız. Çünkü biz vatan ile Rus halkı için ölüyoruz. Rus halkını sivilleri vuranlardan kurtarmak lazım. Rostov'da az önce helikopterlerle sivillere ateş açıldı. Pilotlardan biri vurma emrine uymadı."

PRİGOJİN ROSTOV’DA: ‘ŞOYGU VE GERASİMOV GELENE KADAR BURADAYIZ’

Wagner'e yakın Telegram kanallarında Prigojin’i Rostov’da gösterdiği belirtilen görüntüler de yayınlandı. The Financial Times’tan Max Seddon’ın aktardığına göre, burada Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve General Vladimir Alekseyev ile konuştuğu görülen Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’u ‘istediğini’ ve bu iki kişi ‘gelene kadar orada kalacaklarını, Rostov’a geçişe izin vermeyeceklerini ve Moskova’ya ilerleyeceklerini’ söyledi. Prigojin ayrıca Rostov-on-Don’daki tüm askeri bölgelerin Wagner kontrolünde olduğunu ileri sürdü.

‘BAZI GÜNLERDE BİN ASKER KAYBI YAŞANIYOR’

Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde de Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge karargahına ulaştıklarını belirterek, "Karargahta bulunuyoruz. Rostov'da askeri havaalanı dahil askeri tesisler de kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor" dedi. Genelkurmay başkanının karargahtan kaçtığını iddia eden Prigojin, şöyle devam etti:

"Sorun yok. Her şey kontrol altında. Hava Kuvvetlerinin bize değil, Ukraynalılara saldırması için uğraşıyoruz. Wagner'in cephede orduya engel yarattığı haberlerini dinlemeyin. Cephedeki durum bizim yüzümüzden bozulmadı. Buraya geldiğimizde birçok şeyi bir kez daha doğruladık. Birçok toprak kaybedildi. Ölen Rus asker sayısı, üstlere bildirilenlerden 3-4 kat daha fazladır. Bazı günlerde 1000'e kadar asker kaybı yaşanıyor."

UKRAYNA'DAN 'WAGNER' YORUMU: HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR

Savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Rusya'da her şeyin yeni başladığını' iddia etti. Podolyak, "Elitler arasındaki ayrışma çok açık" dedi. Podolyak, "Rusya'da her şey daha yeni başlıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Wagner'in kurucusu Prigojin'in, Rusya ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.