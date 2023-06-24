Hırsızlıktan sandviç satıcılığına, lüks restoranlara: Wagner şefi Prigojin'in hayat hikayesi

HAPİSTEN ÇIKTI, SOSİSLİ SANDVİÇ İŞİNE GİRDİ

Prigojin, 1990 yılında serbest bırakıldıktan sonra annesi ve üvey babasıyla birlikte St. Petersburg'da Aprashaka pazarında sosisli sandviç satmaya başladı. The New York Times gazetesinin 2018 tarihli bir söyleşide aktardığına göre, işleri iyi gitmişti ve 'rubleler annesinin onları sayabileceğinden daha hızlı birikmeye başlamıştı.'

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da iş hayatını farklı sektörlerde devam ettiren Yevgeniy Prigojin, St. Petersburg kentinde bir market zinciri işletmeye başladı, ardından ise yine aynı şehirde lüks restoranlar açtı. Prigojin, "Elite Society" dergisine verdiği bir demeçte, restoran işine nasıl girdiğini anlatırken, müşterilerinin 'hayatlarında yeni bir şey görmek istediğini, pirzola ile votka içmekten sıkıldıklarını' söylemişti.