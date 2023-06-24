Hırsızlıktan sandviç satıcılığına, lüks restoranlara: Wagner şefi Prigojin'in hayat hikayesi
Rusya'da hakkında 'silahlı isyan' suçlamasıyla soruşturma başlatılan Wagner şefi Yevgeniy Prigojin, 'Putin'in aşçısı' olarak anılıyordu.
Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin, o dönemde ismi Leningrad olan St. Petersburg kentinde, 1961 yılında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dokuz yıl sonra doğdu. Kendi açıklamalarına göre, babası o henüz gençken hayatını kaybetmişti, annesi ise bir hastanede çalışıyordu. Prigojin, eğitim almak için bir spor akademisine gönderildi, fakat kariyerine profesyonel bir sporcu olarak devam etmedi.
HIRSIZLIKTAN HÜKÜM GİYDİ
The Guardian gazetesinin gördüğünü iddia ettiği 1981 tarihli mahkeme belgelerine göre, Yevgeniy Prigojin, akademiden mezun olduktan sonra bazı 'adli suçlara' karışmıştı. Buna göre, Kasım 1979'da 18 yaşındaki Prigojin, hırsızlık yaparken yakalanması üzerine ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.
Ardından, 2 yıl sonra, tekrar hırsızlık yaparken yakalanınca 'hırsızlık, dolandırıcılık ve gençleri suça bulaştırma' suçlarından 12 yıl hapse mahkum edildi. 1990'da serbest bırakılan Prigojin, bu tarihe kadar toplam dokuz yıl hapiste kaldı.
HAPİSTEN ÇIKTI, SOSİSLİ SANDVİÇ İŞİNE GİRDİ
Prigojin, 1990 yılında serbest bırakıldıktan sonra annesi ve üvey babasıyla birlikte St. Petersburg'da Aprashaka pazarında sosisli sandviç satmaya başladı. The New York Times gazetesinin 2018 tarihli bir söyleşide aktardığına göre, işleri iyi gitmişti ve 'rubleler annesinin onları sayabileceğinden daha hızlı birikmeye başlamıştı.'
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da iş hayatını farklı sektörlerde devam ettiren Yevgeniy Prigojin, St. Petersburg kentinde bir market zinciri işletmeye başladı, ardından ise yine aynı şehirde lüks restoranlar açtı. Prigojin, "Elite Society" dergisine verdiği bir demeçte, restoran işine nasıl girdiğini anlatırken, müşterilerinin 'hayatlarında yeni bir şey görmek istediğini, pirzola ile votka içmekten sıkıldıklarını' söylemişti.
'PUTİN'İN AŞÇISI' OLDU
Business Insider'ın aktardığına göre, Pirgojin'in Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilişkisi, 1996 yılında "Concord Catering" şirketini kurmasının ardından başladı. Prigojin'e Putin'e sık sık hizmet etmesi sebebiyle "Putin'in aşçısı" takma adı da bunun üzerine yakıştırıldı.