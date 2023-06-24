Wagner şefi Prigojin'den Putin'e yanıt gecikmedi: Hiç kimse taleplerine teslim olmayacak

Wagner şefi Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendilerine yönelik sözlerinin ardından verdiği ilk mesajda "Hiç kimse başkanın, FSB'nin ya da bir başkasının taleplerine teslim olmayacak" dedi.

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Wagner şefi Prigojin'den Putin'e yanıt gecikmedi: Hiç kimse taleplerine teslim olmayacak

Rusya'da darbe girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halka sesleniş konuşmasında kullandığı sert ifadeler sonrası yeni bir açıklama yayınladı. 

Putin, yaşananları 'ülkeye ihanet' olarak niteleyip "Eylemlerimiz çok sert olacak. Rusya ordusu, silahlı isyan organize edenleri etkisiz hale getirmek için gereken emirleri aldı. İsyan girişiminden sorumlu olan herkes kaçınılmaz olarak cezasını çekecek, yasalar ve halk karşısında cevap verecek" demişti.

'TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Bu sözlere Prigojin'in yanıtı gecikmedi. 'Anavatan'ın vatanseverleri' olduklarını savunan Wagner şefi, şunları kaydetti:

"Hiç kimse Başkan'ın, FSB'nin (Eski KGB) ya da bir başkasının taleplerine teslim olmayacak. Çünkü ülkenin daha fazla yolsuzluk yalanları ve bürokrasi içinde yaşamasını istemiyoruz."

Wagner şefi Prigojin'den Putin'e yanıt gecikmedi: Hiç kimse taleplerine teslim olmayacak - Resim : 1

(Wagner, bu sabah saatlerinde güney şehri Rostov’u ele geçirmişti.)

NE OLMUŞTU?

Wagner'in kurucusu Prigojin'in, Rusya ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı. 

Putin, bu sabah saatlerinde kameralar karşısına geçerek 'aşırı hırsların ihanete yol açtığını' söylemişti. 

"Özel askeri harekat bölgesinde savaşan Wagner savaşçıları birer kahraman. İsyan başlatanlar onlara ihanet etmiş oldu" diyen Rus lider, şöyle devam etmişti: 

"Her türlü fitne, ölümcül tehdittir. Eylemlerimiz çok sert olacak. Rusya ordusu, silahlı isyan organize edenleri etkisiz hale getirmek için gereken emirleri aldı. İsyan girişiminden sorumlu olan herkes kaçınılmaz olarak cezasını çekecek, yasalar ve halk karşısında cevap verecek."

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