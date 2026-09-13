Endonezya'da Yolcu Gemisi Faciası: Bir Kişi Öldü, 140 Kişi Aranıyor

Endonezya'da içinde 243 kişi bulunan bir yolcu gemisiyle irtibat kesildi. Bu gelişme üzerine Güney Kalimantan Arama Kurma Dairesi tarafından yapılan açıklamada Java Denizi’nde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şu ana dek bir kişinin cesedine ulaşılırken, 102 kişinin kurtarıldığı ve 140 kişinin arandığı belirtildi.

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Endonezya'da Yolcu Gemisi Faciası: Bir Kişi Öldü, 140 Kişi Aranıyor
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Endonezya’nın Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan bir yolcu gemisiyle irtibatın kesildiği bildirildi.

GEMİDE 243 KİŞİ BULUNUYOR

Güney Kalimantan Arama Kurtarma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, toplam 243 kişiyi taşıyan "Virgo Transport 8" isimli yolcu gemisinin son olarak Banjarmasin’in 148 kilometre açıklarında sinyal verdiği aktarıldı.

AKIBETİ BİLİNMİYOR, ARAMA FAALİYET BAŞLATILDI

Geminin akıbetine ilişkin kesin bir bilginin bulunmadığı belirtilirken, Java Denizi’nde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, işletmeci firmanın geminin kötü hava koşullarından etkilendiğine dair güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu bilgisini paylaştı.

BİR ÖLÜ, 140 KAYIP

Java Denizi'nde devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında, ‘Virgo Transport 8’ isimli gemiden 102 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin ise cesedine ulaşıldığı bildirildi. Bölgede kayıp 140 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

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