Hürmüz Boğazı Ateş Çemberi! Bir Gemi Daha Vuruldu

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UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin vurulduğu bildirildi.

TÜRÜ BELİRSİZ MÜHİMMAT İSABET ETTİ

Gemiye türü belirsiz bir mühimmatın isabet ettiği aktarılan açıklamada, mürettebatın durumu, hasar tespiti ve geminin çevreye etkisiyle ilgili herhangi bilginin edinilemediği aktarıldı.

SEYİR HALİNDEKİ GEMİLERE 'DİKKATLİ OLUN' ÇAĞRISI

İncelemenin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, gemilere dikkati seyretme ve şüpheli durumları bildirme tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: AA-DHA