Bakan Fidan'dan İranlı Mevkidaşı Arakçi'yle Kritik Temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü.

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Bakan Fidan'dan İranlı Mevkidaşı Arakçi'yle Kritik Temas
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslar ve bölgedeki çatışmaların durdurulmasına yönelik devam eden müzakereler ele alındı, Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılar değerlendirildi.

Kaynak: AA

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