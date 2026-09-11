KKTC'deki Gemi Kazası Faciasında Öldüren İhmal Telefon Konuşmasında! 'Herkes Dönelim Diyor Kaptan Kulak Vermiyor'

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KKTC'den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu.

14 KİŞİ CAN VERDİ, 14 KİŞİ ARANIYOR

Kazada 14 kişi öldü, Mardinli Mehmet Bayhan’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi kayboldu. Kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

KAPTAN 'GEMİ SU ALIYOR, DÖNELİM' UYARILARINI DİKKATE ALMADI

Bayhan’ın kardeşi Ahmet Bayhan, ağabeyinin kendisini olay günü kazadan hemen önce aradığını, görüşme sırasında kendisine geminin alt kısmının çok fazla su aldığını söylediğini belirterek, “30 Ağustos Pazar günü saat 12.11'de ağabeyim beni aradı. İlk defa böyle bir gemiye binmişti. ‘Geminin altı çok su alıyor, herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor’ dedi bana. Ben de, ‘Ağabey öyle bir şey olabilir mi? Geminin altı hiç su alır mı? Söyleyin ona geri dönün' dedim. Yaklaşık 1 dakikamız falan böyle geçti.

'YUKARI GİTMEM GEREKİYOR DEYİP KAPATTI, MAALESEF ULAŞAMADIK'

Ardından bana 'Yukarı gitmem gerekiyor' deyip telefonu kapattı. Ondan sonra ne kadar ulaşmaya çalışsak da maalesef ulaşamadık. Burada birçok insanın hatası, başarısızlığı var. Sorumluluk sahibi olmayan insanların sorumluluk almaya çalışmasından ötürü çok canlar yandı, çok kişiler ağladı. Bu olayın peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

'BİZİM İÇİN FACİA HALEN DEVAM ETMEKTEDİR'

Aile avukatı Gurbet Bilbay ise geminin daha önce hasar alıp almadığı, kaza günü hava koşullarının nasıl olduğu ve gemi personelinin gerekli belgelere sahip olup olmadığı gibi konuların da araştırılması gerektiğini ifade ederek, “Bizim için facia halen devam etmektedir. Çünkü müvekkilimiz hala kayıp. Bize göre bu, bir tedbirsizlik ya da dikkatsizlik değildir; kesinlikle kasten işlenmiş bir suçtur. Bununla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağız. Bu geminin daha önce bir hasarı var mıydı ya da çalışan kişilerin belgeleri gerekli yerlerden mi alındı, gibi soruların cevaplanması lazım. Tabii ki bunlar sonraki aşama.

'BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİ OLAN MÜVEKKİLİMİZİN BULUNMASI'

Bizim için öncelikle önemli olan müvekkilimizin bulunması ve buradan bakanımıza sesleniyoruz. Aileler çaresiz. Onlara ‘Bekleyin’ demekle olmuyor. Belirsizlik en kötü şeydir. Aileler, kötü de olsa gelecek bir haberi bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA