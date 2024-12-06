Dünya Gündemini Sarsacak İddia: 'Esad Suriye'den Kaçtı!'

Suriye'de cihatçı terör örgütü HTŞ'nin Şam'a kadar gelmesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı iddia edildi. Esad'ın yanı sıra başbakan ve bakanların da ülkeden kaçtığını öne sürüldü. Öte yandan Esad'ın İran dini lideri Hamaney ile görüşmek üzere Tahran'a gittiği de iddialar arasında.

Son Güncelleme:
Dünya Gündemini Sarsacak İddia: 'Esad Suriye'den Kaçtı!'

Her geçen gün tansiyonun arttığı Suriye'de cihatçı terör örgütü HTŞ'nin Şam'a kadar ilerlemesinin ardından dünya gündemine bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci ve Global Arab Network kurucusu Ghassan Ibrahim, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ailesi ile birlikte ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Öte yandan Esad'ın İran dini lideri Hamaney ile görüşmek üzere Tahran'a gittiği de iddia edildi.

BAŞBAKAN VE BAKANLAR DA KAÇTI

Öte yandan Ghassan Ibrahim, "Suriyeli bakanlar ve Başbakan, iktidardan uzaklaştıklarının bir göstergesi olarak Suriye'yi terk etti" paylaşımında bulundu.
Dünya Gündemini Sarsacak İddia: 'Esad Suriye'den Kaçtı!' - Resim : 1

Etiketler
Beşar Esad
Son Güncelleme:
NOW TV'de Bir Veda Daha! Artık Ekranda Seyredemeyeceksiniz NOW TV'de Bir Veda Daha! Artık Ekranda Seyredemeyeceksiniz
İsrail Gazze'de Hastane Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var İsrail Gazze'de Hastane Bombaladı... Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı
Yeni Göç Dalgası Geliyor! Suriye'de 1,5 Milyon Kişi Yerinden Olacak 1,5 Milyonluk Yeni Göç Dalgası Geliyor