Yeni Göç Dalgası Geliyor! Suriye'de 1,5 Milyon Kişi Yerinden Olacak

Suriye yönetimini ele geçirmeyi amaçlayan cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki militanlar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar 27 Kasım'dan beri devam ederken, Birleşmiş Milletler'den (BM) ülkedeki duruma ilişkin önemli bir açıklama geldi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde basın mensuplarına konuşan Dünya Gıda Programı (WFP) Acil Durumlar Koordinasyon Direktörü Samer Abdel Jaber, Suriye'de yeniden tırmanan çatışmalar nedeniyle geçen ayın sonundan bu yana 280 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Abdel Jaber, "Bu durum devam ederse, toplam olarak yaklaşık 1,5 milyon kişinin yerinden edilmesini ve desteğimize ihtiyaç duymasını öngörüyoruz. Bu sebeple de finansmana acil ihtiyaç duyulduğunu vurguluyoruz" diye konuştu.

GUTERRES'TEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Guterres, "(Suriye) Ülke genelinde ateşkes ve BMGK kararları uyarınca siyasi çözüme yönelik gerginliği azaltma çalışmalarının başarısız olmasının acı sonuçlarıyla karşı karşıyayız" dedi.

Kaynak: Gazete Duvar