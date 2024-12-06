İsrail Gazze'de Hastane Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Hamas, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nin çevresine yoğun bombardıman düzenlediğini duyurdu. Örgüt, saldırıda en az 30 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail Gazze'de Hastane Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek hasta ve sağlık personelini zorla dışarı çıkardığını açıkladı. Açıklamada İsrail askerlerinin bazı Filistinlileri alıkoyduğu ve alıkonulan kişilerin bilinmeyen bir yere götürüldüğü de bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tehcir ve etnik temizlik suçlarını işlemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu suçlar kapsamında hastaneleri de hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

İsrail Gazze'de Hastane Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlenen baskının bölgeye yönelik yoğun bombardımandan sonra gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, "Hastanenin çevresindeki yerleşim binalarını yerle bir eden bombardıman sonucu 30'dan fazla kişi şehit oldu, onlarca yaralı ve kayıp var" ifadeleri kullanıldı.

'14 AYDIR SOYKIRIM SUÇU İŞLENİYOR'

İsrail hükümetinin 14 aydan beri Filistin halkına karşı soykırım suçu işlediği belirtilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin söz konusu suçu ABD'den aldığı siyasi ve askeri desteklerle gerçekleştirdiğine işaret edildi.

İsrail Gazze'de Hastane Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 2

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi ve sağlık sistemine karşı işlediği suçların soruşturulması için uluslararası bir komitenin kurulması çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki ihlallerinin durdurulması için uluslararası toplumun da harekete geçmesi talebinde bulunuldu.

Gazze'de Kan Durmuyor! Can Kaybı 44 Bin 612 OlduGazze'de Kan Durmuyor! Can Kaybı 44 Bin 612 OlduDünya
İsrail, Gazze'deki Sağlık Ekibini Hastaneden Kovdu!İsrail, Gazze'deki Sağlık Ekibini Hastaneden Kovdu!Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Gazze'de Kan Durmuyor! Can Kaybı 44 Bin 612 Oldu Gazze'de Kan Durmuyor, Can Kaybı 44 Bin 612 Oldu
Kalpteki Tıkalı Bütün Damarları Anında Açıyor! Tahine 1 Tutam Eklemeniz Yeterli Kalpteki Tıkalı Bütün Damarları Anında Açıyor! Tahine 1 Tutam Eklemeniz Yeterli
Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İptal Edildi Bir Ülkeyi Karıştıran 'Rusya' İddiası
Ihlamuru Doğru Demlemenin Yolu! Tüm Faydası Yok Oluyor Ihlamuru Doğru Demlemenin Yolu! Tüm Faydası Yok Oluyor