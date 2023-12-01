DSÖ'den Gazze çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'de saldırılarına yeniden başlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

"Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeliyiz. Sağlık sistemi devam eden çatışmalar nedeniyle felce uğradı" değerlendirmesinde bulunan Ghebreyesus, Gazze'nin, daha fazla hastaneyi veya yatak kapasitesini kaybetmeyi kaldıramayacağını belirtti.

"KALICI BİR ATEŞKES"

Ghebreyesus, "(Gazze'de) Ateşkese ihtiyacımız var. Kalıcı bir ateşkes. Barışa doğru ilerleyen bir ateşkes" paylaşımında bulundu.