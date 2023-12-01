İnsani ara sonrası insani dram! İsrail'in bugünkü saldırılarında 109 Filistinli öldü

İsrail'in 'insani ara'nın sona ermesiyle başlattığı saldırılarda bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a çıktı.

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İnsani ara sonrası insani dram! İsrail'in bugünkü saldırılarında 109 Filistinli öldü

İsrail ile Hamas arasındaki varılan anlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe giren insani ara, bu sabah itibarıyla sona erdi.

İsrail ordusu, çatışmalara verilen insani aranın son bulmasının ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: AA

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