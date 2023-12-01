Rusya'dan, 'Ukrayna 125 bin asker kaybetti' açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın "karşı saldırı" gerçekleştirdiği esnada 125 binden fazla asker, 16 binden fazla silah kaybettiğini ileri sürdü.

Rusya'dan, 'Ukrayna 125 bin asker kaybetti' açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile yaptığı toplantıda Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’da tam seferberlik, Batı silahlarının tedariki ve stratejik rezervlerin kullanılmasının çatışma alanındaki durumu değiştirmediğini belirten Şoygu, "Bu umutsuz eylemler sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birliklerindeki kayıpları artırdı. Sözde karşı saldırının 6 ayı boyunca düşman 125 binden fazla insan ve 16 bin adet farklı silah kaybetti" ifadelerini kullandı.

Rus birliklerinden oluşan grupların Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine büyük zarar verdiğini savunan Şoygu, Rus askerlerinin “avantajlı bir konuma gelerek kontrol alanlarını her yöne genişlettiğini” bildirdi.

Şoygu, “Özel askeri operasyon deneyimini dikkate alarak aktif savunma yapmaya ve ordumuzun muharebe potansiyelini artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"ÖZEL ASKERİ OPERASYON"

Rus Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir akademik dönemin başladığını aktaran Şoygu, 2024 yılında çabaların “özel askeri operasyon” görevlerini çözmek için birliklerin hazırlanmasına odaklanılacağını vurguladı.

Şoygu, özel askeri operasyon bölgesinde 2’si tamamlanmış olan 7 eğitim sahasının donatılacağını ifade etti.

Muharebe eğitimleri kapsamında yıl boyunca çok sayıda tatbikat yapılmasının planlandığı bilgisini de veren Şoygu, 4'ü Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleriyle olmak üzere yabancı ülkelerle 20 civarında askeri tatbikat yapacaklarını dile getirdi.

Şoygu ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm birliklerinin katılımıyla “Okyanus-2024” isimli stratejik komuta ve personel tatbikatının yapılacağını da sözlerine ekledi.

Rusya'dan Ukrayna'ya 70'den fazla İHA ile saldırıRusya'dan Ukrayna'ya 70'den fazla İHA ile saldırıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Rusya - Ukrayna savaşı Ukrayna
İsrail saldırılara tekrar başladı: BM'den 'derin üzüntü duyuyoruz' açıklaması İsrail saldırılara tekrar başladı: BM'den 'derin üzüntü duyuyoruz' açıklaması
Katar açıkladı: İnsani aranın uzatılmasına yönelik görüşmeler sürüyor Katar açıkladı: İnsani aranın uzatılmasına yönelik görüşmeler sürüyor
Çoktan başladı bile! WhatsApp’tan yuva yıkacak yeni özellik! Çoktan başladı bile! WhatsApp’tan yuva yıkacak yeni özellik!
Et pişirirken bunları yapmıyorsanız lezzetini unutun! Kavurmaya lezzet katan tüyo Et pişirirken bunları yapmıyorsanız lezzetini unutun! Kavurmaya lezzet katan tüyo
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var!
'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı 'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı
Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar
Volkan Bahçekapılı aracı olmuştu: Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Fatih Terim cephesinden 'fon vurgunu' sorularına yanıt: Buse Terim'in para verdiğinden haberi yokmuş Fatih Terim cephesinden 'fon vurgunu' sorularına yanıt