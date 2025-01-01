Devlet Başkanı Açıkladı, Fransa Ülkeden Kovuldu

Fransa, Afrika’daki bir ülkeden daha çıkarılıyor. Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara, Fransız güçlerinin ülkeden ayrılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Devlet Başkanı Açıkladı, Fransa Ülkeden Kovuldu

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara, dün yaptığı yıl sonu konuşmasında Fransa’nın ülkedeki varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FRANSIZ KUVVETLER ÜLKEDEN ÇIKARILIYOR

Halkın modernize edilmiş kendi silahlı kuvvetleriyle gurur duyması gerektiğini dile getiren Ouattara, "Bu çerçevede, Fransız güçlerinin koordineli ve organize bir şekilde ülkeden çekilmesine karar verdik" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Açıkladı, Fransa Ülkeden Kovuldu - Resim : 1

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Fransız yetkililer, Kasım ayında Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki asker sayısının 2 bin 200’den 600’e düşürmeyi planladıklarını açıklamıştı. Batı Afrika'daki sömürge yönetimi 1960'larda sona eren Fransa, askeri darbeler ve artan Fransız karşıtlığı nedeniyle Mali, Burkina Faso ve Nijer'den birliklerini çekmek zorunda kalmıştı.

Devlet Başkanı Açıkladı, Fransa Ülkeden Kovuldu - Resim : 2

Senegal, Aralık 2023’te Fransa'nın topraklarındaki askeri üssünü kapatması gerektiğini belirtmiş, askerlerin çekilmesinin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacağını doğrulamıştı.

Macron Duyurdu… Fransa Referanduma GidiyorMacron Duyurdu… Fransa Referanduma GidiyorDünya
Fransa'dan Şam'a 12 Yıl Sonra 'Jest'Fransa'dan Şam'a 12 Yıl Sonra 'Jest'Dünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Fransa Afrika
Yemen'deki Husiler, ABD'ye Ait İHA'yı Vurdu Yemen'deki Husiler, ABD'ye Ait İHA'yı Vurdu
Banyodaki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor! Sadece Bir Avuç Yetiyor Banyodaki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor! Sadece Bir Avuç Yetiyor
Almanya'da Havai Fişekler 5 Can Aldı Almanya'da Havai Fişekler 5 Can Aldı
Yumurta Haşlarken Çatlamayı Önlemenin Basit Yolu: Bir Tutam Atınca Asla Çatlamıyor Yumurta Haşlarken Çatlamayı Önlemenin Basit Yolu: Bir Tutam Atınca Asla Çatlamıyor