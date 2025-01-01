Yemen'deki Husiler, ABD'ye Ait İHA'yı Vurdu

Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı. ABD'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Yemen'deki Husiler, ABD'ye Ait İHA'yı Vurdu

Yemen'deki Husiler, Marib ili hava sahasında ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Seri, Husilere ait hava savunma sisteminin, Marib ili hava sahasında düşman faaliyetleri yürüten ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'yı karadan havaya fırlatılan yerli üretim bir füzeyle vurarak düşürdüğünü ifade etti.

Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde ABD ve İsrail'e karşı yürüttükleri mücadelede düşürdükleri MQ-9 tipi İHA sayısının 14'e yükseldiğini kaydeden Seri, Filistin halkına desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

ABD'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

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