Demirören'in gayrimenkul şirketi hakkında iflas kararı

Türkiye’de, Ziraat Bankası’ndan aldığı milyonlarca dolarlık kredi borcunu ödemeyen Demirören ailesi, Almanya’da aldığı krediyi ödemeyince mahkemelik oldu.

Gazete Duvar'da Bahadır Özgür imzası ile yer alan ‘Alman yargısı borcu affetmedi: Demirören’e iflas kararı’ başlıklı habere göre gayrimenkul şirketi hakkında iflas kararı verildi. Kararın nedeni ise Tayfun Demirören’in Berlin’de 2014’te kurduğu Mikare Real Estate’in, 2020’de aldığı 240 milyon Euro krediyi ödememesi…

Mahkeme, şirketin mal varlığının yönetimini de görevlendirdiği bir avukata devretti.

Demirörenler, Berlin’in en lüks gayrimenkul projelerinden birisi olan Upside Berlin’i yapıyordu.