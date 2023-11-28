Demirören'in borcuna karşılık verdiği villalar için yürütmeyi durdurma kararı verildi

Demirören Grubu, 5 yıl önce aralarında Hürriyet Gazetesi’nin olduğu bir dizi medya kuruluşunu satın almak için Ziraat Bankası’ndan 750 bin dolarlık kredi aldı. Söz konusu krediyi ödemekte güçlük çeken Demirören, Göktürk’te bulunan Kemer Country projesindeki arazilerini bankaya devretti.

GOLF ARAZİSİNE VİLLA YAPILIYOR

Banka, devrini aldığı ve üzerine golf sahalarının da olduğu arazi üzerinde gayrimenkul projesi geliştirme kararı aldı. TOKİ iştiraki Emlak GYO, Ziraat Bankası ile iştiraki Ziraat GYO arasında imzalanan hasılat paylaşımı sözleşmesi ile anılan alanda 313 villa ile bir rezidans projesinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

BÖLGEDE OTURAN 65 KİŞİ DAVA AÇTI

Emlak GYO, alanda yapılacak villalar için Özyazıcı İnşaat AŞ ile sözleşme imzaladı. Villaların yapımına başlanan bölgede oturan 65 kişi ise, idare mahkemesine başvurarak inşaat ve tadilat ruhsatının iptalini talep etti.

BELEDİYE: İŞLEM MEVZUATA UYGUN

Eyüpsultan Belediyesi’ne karşı açılan davada, belediye adına yapılan savunmada ise özetle “Dava yasa süresi içinde açılmadı. Davacıların, dava açma hakları da bulunmuyor. Dava konusu işlemlerin imar planlarına ve yasal mevzuata uygun tesis edildi. Davanın reddine karar verilsin” denildi.

MAHKEME, RUHSATI ASKIYA ALDI

Davaya bakan İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dosyaya ilişkin kararını geçen 8 Kasım’da verdi. Mahkeme, ‘telafisi güç zararlar’ doğar diyerek yapı ve tadilat ruhsatlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda, açılan bir başka davada da İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nin de 25 Eylül 2023’te imar planlarının iptaline karar verdiğine işaret edildi.

BELEDİYEYE BAŞVURDULAR

Mahkemenin kararından sonra, davacılar bu kez 24 Kasım’da belediyeye başvurdu. Başvuruda, söz konusu bölgede inşa edilen villa projesinin mühürlenmesi talep edildi. Başvuruda, belediyenin verdiği ruhsatın mahkemece durdurulduğu hatırlatması yapıldı.

AV. ERDEM: DERHAL MÜHÜRLENMELİ

Halktv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Av. Aslı Erdem, “Karar çok açık. Kararın gereğinin derhal yerine getirilmesi gerekir. İnşaatın mühürlenmesi gerekir. Aksi halde, ilgili belediye görevlileri suç işlemiş olur” dedi.

DAVACI LİSTESİNDE ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

Bu arada, davayı açan 65 kişi arasında, kamuoyunun tanıdığı isimlerin de yer aldığı anlaşıldı. Basketbol antrenörü Oktay Mahmuti, Hilton Otelleri Türkiye Ülke Müdürü Armin Zerunyan, Prof. Dr. Elif Akpek, Oyuncu Zerrin Nişancı, Nazım Kadir Bezmen, Ovi Roditi Gülerşen, Bijen Yapı AŞ CEO’su Bijen Zamanpur, Workinton CEO’su Enis Cevahircioğlu ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Komite Üyesi Mergül Kotil, davayı açan 65 isim arasında yer aldı.