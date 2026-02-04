Cumhurbaşkanı Erdoğan–Sisi Zirvesinde İran Mesajı: 'Tüm Bölge İçin Risk Oluşturur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüşmesinin ardından İran’a yönelik olası bir dış müdahalenin tüm bölge için büyük risk taşıdığını söyledi. Erdoğan, sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle Kahire’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, İran’a yönelik olası bir dış müdahalenin tüm Orta Doğu için ciddi riskler barındırdığını belirterek, nükleer dosya dahil tüm sorunların diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini ifade etti.

SURİYE MESAJI

Suriye’ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına verdikleri desteğin süreceğini vurguladı. “Birliği sağlanmış ve siyasi istikrarı olan bir Suriye tüm bölge için kazanç olacaktır” dedi.

MISIR'LA TİCARET HEDEFİ

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Erdoğan, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmini orta vadede 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Enerji, ulaştırma ve yatırım alanlarında yeni iş birliklerinin gündemde olduğunu kaydetti.

Görüşme kapsamında Türkiye ile Mısır arasında askeri iş birliği, ticaret, sağlık, tarım ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok alanda anlaşmalar imzalandı.

