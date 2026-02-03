Cumhurbaşkanı Erdoğan Yılın İlk Ziyaretini Suudi Arabistan'a Yapıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Suudi Arabistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinde, bölgedeki sıcak gelişmelerin yanı sıra ekonomik iş birliği imkanları da değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad ziyaretinin ardından 4 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİSİ İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin detayları İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kahire'de mevkidaşı Abdülfettah es-Sisi ile görüşecek. Görüşmelerde, Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları masaya yatırılacak. İnsani yardımların ulaştırılması ve yeniden inşa süreci ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi’nin davetine icabetle, Kahire’de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Sisi ile birlikte eşbaşkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye-Mısır İş Forumu’na da iştirak etmesi planlanıyor.

WASHİNGTON-TAHRAN GERİLİMİ ELE ALINACAK

Görüşmelerde, Washington ile Tahran hattındaki gerginlik gündemde olacak. Tansiyonu azaltacak seçenekler değerlendirilecek. Suriye'deki son tabloya da değinilecek. Bölgedeki istikrarı koruyacak gelişmeler ele alınacak. Riyad ve Kahire temaslarında, ekonomik iş birliğinin artırılması da konuşulacak. Özellikle savunma sanayi alanındaki yeni ortaklıklar değerlendirilecek.

Erdoğan'ın ilk durağı olan Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler, ticarete de yansıyor. İki ülkenin ticaret hacmi 2024'te yaklaşık 8 milyar dolar seviyesinde seyretti. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı geçen yıl 3 milyar 149,6 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA