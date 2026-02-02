Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Suriye Mesajı: 'Dicle ve Fırat Gibi Kardeşiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.56'da başlayıp 18.45'te sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıdan sonra dikkat çekici mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Suriye 911 kilometre ile kara sınırımızın en uzun olduğu komşumuz. Suriye çok köklü dini, kültürel, tarihi, ticari ve beşeri bağlara sahip olduğumu kardeş ülke. Dicle ile Fırat birbiri ile ne kadar kardeşse biz de başta Suriye olmak üzere güneydeki komşularımızla öyle kardeşiz. Yıllardır Türkiye'nin Suriye ile niçin bu kadar yakından ilgilendiğini muhalefet çevreleri bir türlü anlayamadı. Ortadoğu bataklığı, bize ne Suriye'den dediler. Suriye ile Türkiye'nin güvenliğinin iç içe geçtiğini görmediler. Suriye'deki gelişmeleri doğru okuyamayanlar bugün de söylem üretmeye devam ediyorlar maalesef.

* Buna son 3 haftada bir kez daha şahitlik ettik. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere Suriye'deki hadiselere ideoloji taassupla bakanlar yine çuvalladı ve kardeşlik sınavından sıfırı çekti. Siyasi hesap yaparak bir kez daha sıfırda kaldılar. Türkiye Suriye ile ilgili her türlü insani yardımda bulunuyorken gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapıyorken 'Kürt düşmanı' gibi çirkin ifadelerle ülkemize iftira attılar. Biz bölgemizin her karışında barıştan, huzurdan, istikrardan, uzlaşmadan, toplumlararası kucaklaşmadan yanayız. Sınırlarımızın ötesinde yangın, çatışma, savaş varsa burada kendimizi güvende hissetmemimizin mümkün olmadığını biliyoruz.

* Yanıbaşımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Hıristiyan fark etmeksizin Suriye halkının tüm kesimlerinin barış içinde yaşadığı komşu görmek istiyoruz . Bütün mücadelemiz önce Suriye'de ardından diğer çatışma bölgelerinde bunun sağlanmasına yöneliktir. Suriye'nin kuzeyinde kan dökülmeden tek ordu, tek devlet, tek Suriye temelinde çözülmesi çok önemlidir. Suriye hükümetiyle SDG denilen yapı arasında varılan anlaşmaları bu zaviyeden değerlendiriyoruz. Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Temennimiz bu yeni sayfanın çatışma ile değil huzur, barış, kalkınma ve refahla durdurulmasıdır. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse açık ve net söylüyorum, bunun altında kalacaktır.

* İpe un serme, ayak direme, oyalama gibi ucuz hesaplara başvurulmadan anlaşmanın ruhuna uygun bir şekilde hayata geçirilmesini umut ediyoruz. Türkiye gerilime yatırım yapan bütün kan tüccarlarının karşısında kararlılıkla duracaktır. Hangi kökenden, mezhepten, inançtan olursak olalım bizler komşuyuz. Hepimiz asırlardır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız. Başımız dara düştüğünde yine birbirimizin kapısını çalacağız. Atalarımızın hikmet dolu şu sözü herkese ibret olmalıdır: Sel gider kum kalır!

Suriye'de de toz bulutu dağıldıktan, taşlar yerine oturduktan sonra biz yine birbirimizin yüzüne bakacağız. Bu dayanışma ruhunun zedelenmesine fırsat vermemeliyiz. Tüm vatandaşlarımızdan, sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimden bu konuda çok dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyorum. Nefreti, öfkeyi, husumeti körükleyenleri aramıza almayacağız. Kendi ikbalini Türkün, Kürdün, Arabın, Nusayrinin izmihlaline bağlayan özellikle habis odakları aramıza almayacağız. Gerisi Allah'ın izniyle gelecektir.

* Rabbim kardeşliğimizi daim ve kaim eylesin diyorum. Yarın Suudi Arabistan ve Mısır'ı kapsayan 2 günlük yolculuğa çıkıyoruz. Her iki kardeş ülkeyle yapacağımız gelişmeleri bölgemizdeki sıcak gelişmeleri ele alacağız. Gazze'nin güvenlik inşasında hangi adımları atabiliriz, İran'daki krizin tırmanmaması için neler yapabiliriz bunları değerlendireceğiz. Rabbim ömür verdikçe 86 milyon vatandaşımızla birlikte tüm mazlum, mağdurlar için çalışacak, ter dökecek, mücadele edeceğiz. Türk milletinin başını yere eğdirmeyecek, şanla şerefle başı dik ve onurlu şekilde bu milleti temsil etmeyi inşallah sürdüreceğiz.

