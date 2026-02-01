DEM Parti'den Suriye Mesajı... 'Bu Adım Türkiye'deki Süreci de Güçlendirecek'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Suriye Demokratik Güçleri ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmayı olumlu karşıladıklarını belirterek, bu gelişmenin Türkiye’de Kürt sorununun demokratik çözümüne katkı sunması gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme:
DEM Parti'den Suriye Mesajı... 'Bu Adım Türkiye'deki Süreci de Güçlendirecek'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Suriye Demokratik Güçleri ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmayı olumlu karşıladıklarını belirterek, bu gelişmenin Türkiye’de Kürt sorununun demokratik çözümüne katkı sunması gerektiğini söyledi. Partisinin Diyarbakır’da düzenlediği yürüyüşün ardından konuşan Bakırhan, Suriye’de sağlanan uzlaşının bölgesel barış açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin bu süreçte yapıcı bir rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

Bakırhan, Suriye’de varılan anlaşmanın uygulanma sürecini yakından takip edeceklerini belirterek, "Bölgede atılan her demokratik adım, Türkiye’de de barışın önünü açabilir. Şimdi beklenti, Türkiye’de Kürtlerin hak ve özgürlüklerinin demokratik yollarla güvence altına alınmasıdır" dedi.

DEM Parti'den Suriye Mesajı... 'Bu Adım Türkiye'deki Süreci de Güçlendirecek' - Resim : 1

'TÜRKİYE İÇİN DE ÖNEMLİ'

Bakırhan, “Suriye’deki Kürtlerin siyasi ve demokratik taleplerinin müzakereyle ele alınması, bölge için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir örnektir. Bu adımların Türkiye’de yürütülen barış ve demokratikleşme tartışmalarını güçlendirmesi gerekir” dedi. Türkiye’de Kürtlerin temel hak ve özgürlükler konusunda uzun süredir beklenti içinde olduğunu dile getiren Bakırhan, çözümün güvenlik politikalarıyla değil, siyaset ve demokrasi zemininde aranması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye’de Kürtler tehdit değil, bu ülkenin eşit yurttaşlarıdır" diyen Bakırhan, Ankara’ya çağrıda bulunarak, "Komşu ülkelerdeki gelişmeleri bir risk olarak değil, barış ve istikrar için bir fırsat olarak görmek gerekir. Türkiye, Suriye’deki uzlaşı sürecine destek vermeli ve kendi içinde de demokratik adımlar atmalıdır" ifadelerini kullandı.

Macron ile Şara Telefonda Görüştü: Gündem Suriye’nin İstikrarıMacron ile Şara Telefonda Görüştü: Gündem Suriye’nin İstikrarıDünya

Özgür Özel'den Suriye Mesajı: 'Huzuru ve Refahı Türkiye'yi de Kazandıracak'Özgür Özel'den Suriye Mesajı: 'Huzuru ve Refahı Türkiye'yi de Kazandıracak'Güncel

MGK Bildirisinde Suriye ve 'Terörsüz Türkiye' VurgusuMGK Bildirisinde Suriye ve 'Terörsüz Türkiye' VurgusuGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
DEM Parti Suriye
Son Güncelleme:
Bakan Kurum’dan Özel'e 'Deprem' Yanıtı: 'Biz Laf Değil, Eser Üretiyoruz' Kurum’dan Özel'e 'Deprem' Yanıtı: 'Biz Laf Değil, Eser Üretiyoruz'
Ömer Çelik'ten İran İçin Müzakere Çağrısı: Cumhurbaşkanımızın Arabuluculuk İradesi Dimdik Ayakta Ömer Çelik'ten İran İçin Müzakere Çağrısı: Cumhurbaşkanımızın Arabuluculuk İradesi Dimdik Ayakta
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Dünyası Bu Keşfi Konuşuyor: Dünya’ya Benzeyen Gezegen Bilim Dünyası Bu Keşfi Konuşuyor: Dünya’ya Benzeyen Gezegen
Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var Yolcu Otobüsü Faciasında Can Kaybı Yükseldi
Aydın’da Çifte İnfaz! 1’i Kadın 2 Kişi Silahla Öldürülmüş Halde Bulundu Aydın’da Çifte İnfaz! 1’i Kadın 2 Kişi Silahla Öldürülmüş Halde Bulundu
Gökyüzünde Alarm! İstanbul Çıkışlı AJet Uçağı Acil Kodla Ankara’ya İndi İstanbul Çıkışlı AJet Uçağı Acil Kodla Ankara’ya İndi
Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı