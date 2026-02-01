DEM Parti'den Suriye Mesajı... 'Bu Adım Türkiye'deki Süreci de Güçlendirecek'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Suriye Demokratik Güçleri ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmayı olumlu karşıladıklarını belirterek, bu gelişmenin Türkiye’de Kürt sorununun demokratik çözümüne katkı sunması gerektiğini söyledi. Partisinin Diyarbakır’da düzenlediği yürüyüşün ardından konuşan Bakırhan, Suriye’de sağlanan uzlaşının bölgesel barış açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin bu süreçte yapıcı bir rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

Bakırhan, Suriye’de varılan anlaşmanın uygulanma sürecini yakından takip edeceklerini belirterek, "Bölgede atılan her demokratik adım, Türkiye’de de barışın önünü açabilir. Şimdi beklenti, Türkiye’de Kürtlerin hak ve özgürlüklerinin demokratik yollarla güvence altına alınmasıdır" dedi.

'TÜRKİYE İÇİN DE ÖNEMLİ'

Bakırhan, “Suriye’deki Kürtlerin siyasi ve demokratik taleplerinin müzakereyle ele alınması, bölge için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir örnektir. Bu adımların Türkiye’de yürütülen barış ve demokratikleşme tartışmalarını güçlendirmesi gerekir” dedi. Türkiye’de Kürtlerin temel hak ve özgürlükler konusunda uzun süredir beklenti içinde olduğunu dile getiren Bakırhan, çözümün güvenlik politikalarıyla değil, siyaset ve demokrasi zemininde aranması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye’de Kürtler tehdit değil, bu ülkenin eşit yurttaşlarıdır" diyen Bakırhan, Ankara’ya çağrıda bulunarak, "Komşu ülkelerdeki gelişmeleri bir risk olarak değil, barış ve istikrar için bir fırsat olarak görmek gerekir. Türkiye, Suriye’deki uzlaşı sürecine destek vermeli ve kendi içinde de demokratik adımlar atmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA