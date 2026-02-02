Bahçeli ile Özel Arasında Kritik Temas
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel’i aradı. Bahçeli, Özel’e memleketi Osmaniye’yi ziyareti için teşekkür ederken, Berat Kandili’ni de kutladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla aradı.
MHP lideri Bahçeli görüşmede, bugün memleketi Osmaniye’yi ziyaretinden dolayı CHP lideri Özgür Özel’e teşekkürlerini iletti. Devlet Bahçeli ayrıca CHP lideri Özel’in Berat Kandili’ni de kutladı.
