Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın İran ile ABD arasında yürüttüğü müzakere sürecinin değerli olduğunu vurgulayarak, sürecin olumlu sonuçlanması temennisinde bulundu.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nı görüşmeye ilişkin açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan’ın kardeş ülkeler ile birlikte bölgemizdeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, ara buluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif’in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramını da tebrik etti."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Pakistan
Son Güncelleme:
Avrupa'da Kavurucu Yaz: Fransa Aşırı Sıcaklara Teslim! 7 Can Kaybı Var Avrupa'da Kavurucu Yaz: Fransa Aşırı Sıcaklara Teslim! 7 Can Kaybı Var
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hürmüz'de Yeni Hamle: ABD Donanması, Gemilere Rehberlik Etmeye Başladı Hürmüz'de Yeni Hamle: ABD Donanması, Gemilere Rehberlik Etmeye Başladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de 'Üye Odaklı Seçim' Resti: Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo! Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo!
Kılıçdaroğlu'nun Başvurusuyla Yeniden Göreve Geldiler: İşte 37. Dönem CHP PM Listesi Kılıçdaroğlu'nun Başvurusuyla Yeniden Göreve Geldiler: İşte 37. Dönem CHP PM Listesi
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Tarihi Çağrı: Genel Başkanı 2 Milyon Üyemiz Seçsin, Kazananın Elini Öperim Özel'den Kılıçdaroğu'na Yeni 'Seçim' Teklifi
CHP'de Bayramlaşma Resti: Kılıçdaroğlu ve Özel Aynı Güne Çağrı Yaptı Özgür Özel de Ankara'da Olacak
Bülent Arınç'tan CHP'yi Karıştıran 'Mutlak Butlan'a Tepki: 'Bu bir Kaos Kararıdır, Yargıtay Durdurmalı' Bülent Arınç'tan CHP'yi Karıştıran 'Mutlak Butlan'a Tepki