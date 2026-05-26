Hürmüz'de Yeni Hamle: ABD Donanması, Gemilere Rehberlik Etmeye Başladı

ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan ticari gemilere yeniden rehberlik etmeye başladığı bildirildi.

ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan ticari gemilere yeniden rehberlik etmeye başladığı öne sürüldü. İddia, Wall Street Journal’ın ABD’li askeri yetkililere dayandırdığı haberde yer aldı.

Habere göre ABD donanması, yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıyan bir Yunan tankerine Umman kıyıları açıklarında eşlik etti. Yetkililer ayrıca önümüzdeki günlerde tankerler ve konteyner gemileri dahil yaklaşık bir düzine ticari geminin boğazdan güvenli geçişine destek verilmesinin planlandığını ileri sürdü.

MART BAŞINDAN BERİ BEKLİYORDU

WSJ’nin haberinde, söz konusu Yunan tankerinin mart ayının başından bu yana Orta Doğu Körfezi’nde beklediği ve bugün itibarıyla yükünü teslim etmek üzere Hindistan’a doğru hareket ettiği belirtildi. Haberde ayrıca bu adımın, daha önce başlatılan ancak kısa süre sonra askıya alınan 'Özgürlük Projesi' operasyonunun yeniden devreye alınmış hali olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Söz konusu operasyonun, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz trafiğini güvence altına almayı amaçladığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirterek, nükleer müzakerelerle ilgili yeni gelişmeler yaşanabileceğini söylemişti.

