Avrupa'da Kavurucu Yaz: Fransa Aşırı Sıcaklara Teslim! 7 Can Kaybı Var

Avrupa genelinde etkisini artıran küresel iklim krizi, Fransa'yı kavurucu sıcaklarla karşı karşıya bıraktı.

Ülke genelinde dünden bu yana etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle ulusal meteoroloji servisi Meteo France, 8 vilayette alarm seviyesini "turuncuya" yükselttiğini duyurdu. Gün içinde termometrelerin 36 dereceyi görmesi beklenirken, hükümetten ardı ardına kritik uyarılar ve acı haberler geldi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransız Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, katıldığı televizyon programında sıcak dalgasının bilançosunu açıkladı. Bregeon, aşırı sıcaklar altında düzenlenen spor müsabakalarında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Sıcak havadan kaçarak serinlemek amacıyla suya giren 5 kişinin ise boğularak can verdiğini aktaran sözcü, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

SPOR MÜSABAKALARINA İPTAL KAPIDA

Yaşanan can kayıplarının ardından hükümet spor organizasyonları için harekete geçti. Fransa Spor ve Gençlik Bakanı Marina Ferrari, hava sıcaklıklarının bu şekilde seyretmesi durumunda önümüzdeki günlerde planlanan bazı spor müsabakalarının sporcu sağlığını korumak adına iptal edilebileceğini duyurdu.

KLİMASIZ TRENDE MAHSUR KALDILAR

Sıcaklar, ülkenin ulaşım altyapısını da vurdu. Paris-Nice seferini yapan bir yüksek hızlı tren, elektrik kesintisi sebebiyle raylarda yaklaşık 4 saat mahsur kaldı. Klima sisteminin devre dışı kalmasıyla vagonların içi adeta fırına dönerken, yüzlerce yolcu fenalık geçirme riski nedeniyle görevliler tarafından tahliye edilerek tren dışına çıkarıldı.

Yetkililer, sıcak hava dalgası süresince zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA