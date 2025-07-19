Coldplay Konserindeki Yasak Aşk Skandalı Şirketi Karıştırdı

Astronomer yazılım şirketinin CEO’su Andy Byron ve İK Müdürü Kristin Cabot, Boston’daki Coldplay konserinde skandal görüntülerle gündeme geldi. Evli oldukları başkaları varken kameralara sarmaş dolaş yakalanan ikili hakkında iç soruşturma başlatıldı.

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Coldplay Konserindeki Yasak Aşk Skandalı Şirketi Karıştırdı
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ABD merkezli yazılım şirketi Astronomer'ın CEO'su Andy Byron ve İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot, Boston’daki bir Coldplay konserinde birlikte görüntülenince sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Evli oldukları öğrenilen ikili, sahne kamerasına sarılmış halde yakalanmış, görüntülendiklerini fark ettikten sonra hızla birbirlerinden uzaklaşmıştı. Chris Martin’in sahneden “Siz meşru bir çift misiniz?” sorusu ise skandalın fitilini ateşlemişti.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Olaydan sadece 24 saat sonra şirketten ilk resmi açıklama geldi. Astronomer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, etik değerlere ve kurumsal kültüre sadık kalındığını, liderlerinden her zaman hesap verebilirlik beklediklerini belirtti. Yönetim kurulunun olayla ilgili resmi bir iç soruşturma başlattığı açıklandı.

Aynı açıklamada, CEO Andy Byron’un konuyla ilgili henüz herhangi bir özür paylaşımında bulunmadığı, ayrıca konserde olduğu iddia edilen başka bir çalışanları Alyssa Stoddard’ın orada bulunmadığı bilgisi de yer aldı.

İKİSİ DE İZNE ÇIKARILDI

Axios’un haberine göre, görüntülerin yayılmasının ardından hem Byron hem de Cabot izne çıkarıldı. Şirket açıklamasının geç yapılmasının, CEO’nun istifasının nasıl yönetileceği konusunda süren görüşmelerden kaynaklandığı iddia edildi.

Andy Byron, 2023 yılından bu yana Astronomer'ın CEO'su olarak görev yapıyordu. Kristin Cabot ise geçtiğimiz yıl İnsan Kaynakları Müdürü olarak şirkete katıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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