Suriye'de Çatışmalar Şiddetleniyor: 321 Ölü, 436 Yaralı

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Suriye'nin güneyindeki Süveyda vilayetinde Dürzi gruplar ile Sünni Bedevi kabileleri arasında yaşanan etnik ve mezhebi temelli gerilim, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Bölgedeki tansiyonun yükseldiği saatlerde, İsrail savaş uçakları da devreye girerek Bedevi Arapların kontrolündeki bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda kentinde, Bedevi Araplar ve çeşitli aşiret güçlerinden oluşan silahlı ittifakla bazı Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) paylaştığı bilgilere göre, 13-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen çatışmalarda en az 321 kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenler arasında 6 çocuk ve 9 kadının bulunduğu belirtilirken, 436'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. SNHR, bu rakamların sadece teyit edilebilen verileri kapsadığını, gerçek sayının daha yüksek olabileceğini vurguladı.

NE OLDU?

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye'yi hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi. Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA