Çin’de madende patlama: 11 ölü
Çin’in Heilongjiang eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti.
Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde Heilongjiang Longmei Shuangyashan Mining şirketine ait Shuangyang kömür madeninde yerel saatle 14.40 sıralarında kaya patlaması meydana geldi.
Şirketten yapılan açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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