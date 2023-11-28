Çin’de madende patlama: 11 ölü

Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde Heilongjiang Longmei Shuangyashan Mining şirketine ait Shuangyang kömür madeninde yerel saatle 14.40 sıralarında kaya patlaması meydana geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA