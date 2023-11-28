Geleceğini Erdoğan duyurmuştu: İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye gelmiyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi. Reisi'nin yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

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Geleceğini Erdoğan duyurmuştu: İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye gelmiyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kasım ayı sonunda Türkiye'ye yapması beklenen ziyaretin başka bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’in konuya ilişkin haberinde, Reisi'nin Türkiye ziyaretinin 29 Kasım'da gerçekleşmesinin planlandığını, ancak başka bir tarihe ertelendiği belirtildi. Ziyaretin ertelenme nedenine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayında yaptığı bir açıklamada, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmaları ve Gazze'deki duruma ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kasım ayı sonunda Türkiye'ye geleceğini söylemişti.

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İran Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
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