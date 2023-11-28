İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde lodos etkisini gösterdi.

Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına girdi. İstanbul genelinde ise lodos, Küçükçekmece Menekşe Sahili ile Avcılar sahilinde etkili olmaya başladı.

Lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda yüksek dalgalar oluştu.



Kaynak: İHA