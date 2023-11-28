50+1 açıklamaları sonrası ilk kez: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ’50+1 krizi’ sonrası ilk kez bugün görüşecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak.

50+1 açıklamaları sonrası ilk kez: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmenin saat 14.00’de gerçekleşmesi bekleniyor.

Geçen hafta yapılması beklenen görüşme Erdoğan’ın programının yoğun olması nedeniyle yapılamamıştı.

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