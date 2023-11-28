Comanchero soruşturmasındaki iki polis: Neden gözaltına alındılar?

T24 yazarı Tolga Şardan, “Comanchero'nun önemli isimlerinden Buddle'ın Avustralya'ya gönderilmesi sırasında Esenboğa'da iki polis neden gözaltına alındı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Şardan bugünkü yazısında, Comanchero'nun önemli isimlerinden Buddle'ın Avustralya'ya gönderilmesi sırasında Esenboğa'da iki polisin neden gözaltına alındığını anlattı.

Yazıda, Buddle'ın Ankara Emniyeti İstihbarat Şubesi personeli ile irtibatlı olduğuna ve savcılığın polisler hakkındaki soruşturmanın ayrıntılarına yer verildi.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

Kırmızı bültenle arandıkları halde Türkiye'de "bir elleri yağda bir elleri balda yaşayan", hatta Türk vatandaşlığı hakkı bile alabilen suçluların ortaya çıkarılması tartışmalara neden oldu.

Olayların merkezinde yer alan isimlerden birisi de Avustralya uyruklu Mark Douglas Buddle. Ya da bilinen adıyla Mark Buddle.

Buddle, 10 Temmuz 2022'de Kıbrıs'tan Türkiye'ye getirildi. Buddle, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda polislerce ülkesi Avustralya'ya gönderilmek üzere gözetim altına alındı.

Avustralya, Buddle'ı "mavi bülten"le arıyordu. Mavi bültenin anlamı; bir ülkenin, bir uluslararası suçlunun bulunduğu yeri belirlemek amacıyla Interpol üzerinden araması uygulamasıdır.

Buddle'ın geldiği Kıbrıs'taki faaliyetleri fazlasıyla kapsamlı. Bu durum başka bir yazı konusu olur.

Esenboğa'da polisin teslim aldığı Buddle'ın üzerinde PA 6939262 seri numaralı pasaport vardı. Ülkede uyuşturucu kaçakçılığı yapması nedeniyle Avustralya adli makamları Buddle'ı mavi bültenle arıyordu ama yakalandığında ülkeye teslim edilmesine de sıcak bakmıyordu. Daha doğrusu istemiyordu. Buddle, ülkesince "istenmeyen adam" konumundaydı.

ÜÇ AYRI TAHDİT ÇIKTI

Buddle, KKTC'den Ankara'ya gönderilmişti ancak, KKTC makamları "inad evrakı"nı göndermemişti. Yani, Türkiye'ye girişini sağlayacak evraktı bu.

İlk olarak "transit yolcu" bölümüne alındı. Esenboğa Havalimanı Mülki Amirliği, İl Göç İdaresi ile temas kurdu. Yapılan yazışmalarda Buddle hakkında "M-99, Ç-149 ve G-42" tahdit kodlarının bulunduğu anlaşıldı.

M-99 tahdit kodu; kendi ülkesinde ya da Interpol sistemine üye bir ülke tarafından hakkında arama bülteni çıkarılan kişiler için koyulan tahdit kodu olarak tanımlanır.

Ç-149 tahdit kodu, kamu güvenliğine dayalı olarak yabancı şahısların Türkiye'ye girmesini engelleyen idari kodlardan birisi. Hakkında Ç-149 kodu girilen bir yabancı uyruklunun, Türkiye'ye girişi 5 yıl süreyle yasak.

G-47 kodu ise, yabancı / yabancı uyruklular hakkında, "uyuşturucu madde suçlarından herhangi birini veya birkaçını işlediği gerekçesiyle" kullanılan kod olarak kayıtlarda yer alır.

Görüleceği üzere; Buddle'ın Türkiye açısından dosyası kalabalık.

İki kamu kurumunun yazışmalarında ortaya çıkan bu durumla birlikte Buddle'ın Türkiye'ye girişi imkansızlaştı. Ve Buddle, transit yolcu bölümünden alınarak 11 Temmuz 2022 günü "kabul edilemez yolcu" bölümüne konuldu.

Buddle, 2 Ağustos 2022 gününe kadar yaklaşık üç hafta burada kaldı. Aynı gün, Avustralya'ya doğru yola çıkarıldı.

SAVCILIKTAN RÜŞVET SORUŞTURMASI: İKİ POLİS GÖZALTINA ALINDI!

Buraya kadar yaşananlar işin resmi süreci. Ancak asıl ilginçlikler burada başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Buddle'ın Esenboğa Havalimanı'nda kaldığı sürede yaşananlarla ilgili yapılan bir ihbar üzerine adli soruşturma başlattı.

Soruşturmanın konusu çok önemliydi: "Kabul edilemez yolcu bölümünde kaldığı bu süre içerisinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser İlbey Furkan Gözükara ve Polis Memuru Uğur Güney'in Mark Douglas Buddle ile mülakat yaptıkları, telefonla görüştürdükleri ve Ahmet Gündüz, Abdülkadir Sarı ve Alperen Kölsün ile havalimanı dışında buluştukları" ihbarıydı.

Soruşturma çerçevesinde, adı geçenlerden Ahmet Gündüz, Abdülkadir Sarı ve Alperen Kölsün hakkında "rüşvet vermek", Komiser Gözükara ve Polis Güney hakkında ise "rüşvet almak" iddiası araştırıldı.

Savcılık talimatıyla, Komiser Gözükara, Polis Memuru Güney, istihabartçı olarak dosyaya giren Gündüz, şoförü Sarı ve bacanağı Kölsün gözaltına alındı!

Önemli bir nokta daha var ki; Komiser Gözükara ilke Güney'in Ankara Emniyeti İstihbarat Şubesi personeli olmaları.

TANIKLAR ANLATIYOR

Savcılık, soruşturma çerçevesinde tanıkların ifadelerine başvurdu.

Edindiğim bilgiye göre, bilgi sahipleri K.B., F.İ. ve U.D., olay günü kabul edilemez yolcu bölümünde görev aldıklarını, Mark Douglas Buddle ile polislerin görüşmeler yaptıklarını ancak ne görüştüklerini bilmediklerini anlattılar.

Yine bir başka bilgi sahibi M.G.Ç., Buddle ile Komiser Gözükara'nın talimatı doğrultusunda mülakat yaptıklarını, mülakatın bitmesinden sonra Komiser Gözükara'nın yaklaşık 1,5 dakika Buddle ile "yalnız görüştüğünü" ancak ne görüştüklerini bilmediğini, mülakat hakkındaki bilgi notunu Gözükara ile paylaştığını, bu konunun rutin faaliyetlerinden olduğunu savcıya aktardı.

Bilgi sahibi F.G. ise; Buddle ile Gözükara'nın talimatı doğrultusunda mülakat yaptıklarını, mülakatın bitmesinden sonra Gözükara'nın "yaklaşık 1,5 dakika Buddle ile yalnız görüştüğünü" ancak ne görüştüklerini bilmediğini, Buddle ile yapılan mülakatın Gözükara'nın kendi isteği ile mi yoksa şubenin emri ile mi yapıldığı konusunda çekincesi olması, akabinde şube müdürüne konuyu anlattığını söyledi.

TELEFONLA GÖRÜŞTÜRME İDDİASI

Savcılık soruşturmasında hakkında rüşvet almak iddiası bulunan Komiser Gözübüyük'ün, Buddle bir başkasıyla telefonla görüştürdüğü konusu araştırıldı.

Komiser Gözübüyük iddiayı reddetti doğal olarak:

"Görevimi usulüne uygun şekilde yerine getirdim. Buddle ile görevim gereği mülakat yaptım. Ve sıralı amirlerime bilgi verdim. Ayrıca risk analizlerinde kullanılmak üzere şahsın fotoğrafını çektirdim. İstihbaratçı olduğu için Ahmet Gündüz, telefon konuşmasında bazı bilgiler verdi. Bu konuşmayı da görevim gereği daha fazla bilgi toplamak amacıyla kaydettim. Buddle'ı kimseyle telefonda görüştürmedim. Herhangi kimseden maddi veya manevi menfaat temin etmedim."

GÜNDÜZ NE DEDİ?

Aynı soruşturmada savcılık rüşvet vermek iddiasıyla Ahmet Gündüz'ün ifadesini aldı. Gündüz şunları anlattı:

"Buddle, Avustralya'ya gönderilmek üzere Kıbrıs'tan Türkiye'ye geldi. Havalimanında kimseyle görüştürülmedi. Buddle'ın, "kendisini istediği kişilerle görüştürebilecek kişilere yüklü miktarda para vereceği" duyumunu aldıktan sonra İstihbarat Şube'den Komiser Gözükara'ya anlattım. Görüşme kaydında ne benim, ne de Gözükara'nın menfaat temin etmediği anlaşılacak. Kimseye rüşvet vermedim. Ve almadım."

SAVCILIK TAKİPSİZLİK VERDİ

Savcılık yaklaşık bir yıl süren soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verdi.

Bu arada soruşturmada adı geçen iki polis hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü idari soruşturma başlattı ve ceza verilmeksizin dosya kapatıldı. İki polis, soruşturma kapsamında açığa alındı. Sonra da göreve iade edildi.

Olayın yaşandığı dönemde Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz olduğunun altını çizeyim.

Buddle'ın yöneticisi olduğu suç örgütüyle yaşanan gelişmeler sonrasında emniyet çevrelerinde biraz araştırma yaptım.

Farklı iddialar mevcut. Bunlardan birisi Buddle'ın kabul edilemez yolcu olarak kaldığı dönemde, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanan örgütün önemli isimlerinden Hakan Ayık'la telefonla görüştüğü iddiası.

Gözükara'nın "yukarıdan" gelen talimatla Buddle'la yalnız kaldığı 1.5 dakikalık sürede söz konusu görüşmede aracılık yaptığı, olayın ortaya çıkması sonrasında önce gözaltına alınması, sonrasında başlatılan idari soruşturma çerçevesinde açığa alınmasının ardından "konuşurum" mesajı gönderdiği, böylelikle hakkındaki adli ve idari soruşturmanın kapatıldığı iddiaları halen emniyette konuşulan konulardan.

Eskilerin deyimiyle "bu hamur daha çok su çekecek..."

Yazının tamamı için...