Ekim ayında davet edilmişti: Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 975. hafta buluşmasına AP Türkiye Raportörü Amor da katılacak

Cumartesi Anneleri’nin/İnsanları’nın bir sonraki buluşmasına Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor da gözlemci olarak katılacak.

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Ekim ayında davet edilmişti: Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 975. hafta buluşmasına AP Türkiye Raportörü Amor da katılacak

Cumartesi Anneleri’nin/İnsanları’nın 2 Aralık’ta Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştireceği 975. hafta buluşmasına Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor da gözlemci olarak katılacak.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın aktardığı bilgiye göre, geçen ekim ayında Cumartesi Anneleri/İnsanları, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) temsilcileriyle Avrupa Parlamentosu’nda bir araya gelen Amor, 975’inci hafta eylemine gözlemci olarak katılacak.

Ekim ayında yapılan görüşmede, Amor, İHD ve TİHV, Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Barışçıl Toplanma Özgürlüğü’nün İzlenmesine İlişkin Kılavuzu’nda belirtilen prensipler doğrultusunda Türkiye’ye davet edilmişti.

971’İNCİ HAFTADA GALATASARAY MEYDANI ‘KISMİ’ AÇILMIŞTI

Galatasaray Meydanı’ndaki eylemleri Anayasa Mahkemesi kararına rağmen engellenerek, haftalarca gözaltına alınan Cumartesi Anneleri/İnsanları, 4 Kasım 2023 tarihindeki 971. hafta buluşmasında basın açıklamalarını gözaltına alınmadan yapabilmişti.

Ancak, buluşmalara yönelik kısıtlama ve Galatasaray Meydanı’ndaki polis ablukası devam ettiğinden Anayasa Mahkemesi kararları halen tam olarak uygulanmıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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