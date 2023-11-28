İstanbul’un en yüksek ve en düşük bütçeli ilçeleri belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu belediyelerinin 2024 yılı mali bütçelerini kabul etti.

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İstanbul’un en yüksek ve en düşük bütçeli ilçeleri belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kasım ayı altıncı birleşimi Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında yapılan toplantıda, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu belediyelerinin bütçeleri görüşüldü.

Sultangazi Belediyesinin 3 milyar 180 milyon TL, Şile Belediyesinin 1 milyar 245 milyon 485 bin TL, Şişli Belediyesinin 3 milyar 250 milyon TL, Tuzla Belediyesinin 2 milyar 950 milyon 149 bin TL, Ümraniye Belediyesinin 5 milyar TL, Üsküdar Belediyesinin 5 milyar TL ve Zeytinburnu Belediyesinin 3 milyar 600 milyon TL olan 2024 yılı mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi ve Meclis'ten geçti.

İBB Meclisi kasım ayı oturumlarıyla İstanbul'un 39 ilçesinin 2024 yılı bütçelerini tamamlanmış oldu.

EN DÜŞÜK BÜTÇELİ İLÇE ADALAR

Bu kapsamda, İstanbul'daki 39 ilçe arasında Esenyurt Belediyesi 8 milyar 387 milyon 500 bin TL ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi olurken Adalar Belediyesi ise 175 milyon TL ile en düşük bütçeli belediye oldu.

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