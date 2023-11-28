'Fatih Terim Fonu'nda yeni detaylar... Arda Turan, Erden Timur'dan aldığı 700 bin doları da kaptırmış

Arda Turan'ın 'Fatih Terim Fonu'na Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan aldığı 700 bin doları da kaptırdığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
'Fatih Terim Fonu'nda yeni detaylar... Arda Turan, Erden Timur'dan aldığı 700 bin doları da kaptırmış

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi birçok futbolcunun da isminin geçtiği ‘Fatih Terim Fonu’nda bir detay daha ortaya çıktı.

‘Fatih Terim Fonu’na 4.2 milyon dolar kaptıran Emre Belözoğlu’nun, Acun Ilıcalı’dan aldığı 500 bin doları Seçil Erzan’a kaptırdığının ortaya çıkmasının ardından, Arda Turan’ın da benzer bir durum yaşadığı belirlendi.

Halktv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un gönderdiği 700 bin dolarlık para dava dosyasına giren raporda yer aldı. Timur’un, anılan parayı New York’da bulunan Citibank hesabı üzerinden Turan’a gönderdiği belirlendi.

Turan, Timur’dan gelen 700 bin dolar ile birlikte hesabındaki 2 milyon 490 bin doları kardeşi Okan Turan’a gönderdi.

Etiketler
Fatih Terim Fonu Arda Turan Erden Timur Galatasaray Fernando Muslera
Son Güncelleme:
Bir kargo firmasında yaklaşık 40 kg esrar ele geçirildi Bir kargo firmasında yaklaşık 40 kg esrar ele geçirildi
Sabahın 6'sında başlıyorlar ve binlerce kilo ürün hasat ediyorlar Sabahın 6'sında başlıyorlar ve binlerce kilo ürün hasat ediyorlar
Özgür Demirtaş'tan 'Fatih Terim Fonu' vurgunu sonrası çözüm önerisi: 'Tek yapılacak şey...' Özgür Demirtaş'tan 'Fatih Terim Fonu' vurgunu sonrası çözüm önerisi: 'Tek yapılacak şey...'
Zeytin yaptığı videosuyla olay olan Hülya Avşar'dan kötü haber! Zeytin yaptığı videosuyla olay olan Hülya Avşar'dan kötü haber!
ÇOK OKUNANLAR
Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu! Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu!
Dilan Polat'ın avukatından 'intihar' açıklaması: "Bambaşka biri oldu..." Dilan Polat'ın avukatından 'intihar' açıklaması
Fatih Terim fonu vurgunu: 'Arda Turan, Seçil Erzan'a para vermek için otomotiv sektöründeki bir iş insanından borç aldı' 'Arda Turan, Seçil Erzan'a para vermek için otomotiv sektöründeki bir iş insanından borç aldı'
Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları...
İstanbul dahil 23 il için sarı kodlu uyarı: Yağmur, fırtına, soğuk... İstanbul dahil 23 il için sarı kodlu uyarı: Yağmur, fırtına, soğuk...