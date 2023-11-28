'Fatih Terim Fonu'nda yeni detaylar... Arda Turan, Erden Timur'dan aldığı 700 bin doları da kaptırmış

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi birçok futbolcunun da isminin geçtiği ‘Fatih Terim Fonu’nda bir detay daha ortaya çıktı.

‘Fatih Terim Fonu’na 4.2 milyon dolar kaptıran Emre Belözoğlu’nun, Acun Ilıcalı’dan aldığı 500 bin doları Seçil Erzan’a kaptırdığının ortaya çıkmasının ardından, Arda Turan’ın da benzer bir durum yaşadığı belirlendi.

Halktv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un gönderdiği 700 bin dolarlık para dava dosyasına giren raporda yer aldı. Timur’un, anılan parayı New York’da bulunan Citibank hesabı üzerinden Turan’a gönderdiği belirlendi.

Turan, Timur’dan gelen 700 bin dolar ile birlikte hesabındaki 2 milyon 490 bin doları kardeşi Okan Turan’a gönderdi.