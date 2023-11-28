Özgür Demirtaş'tan 'Fatih Terim Fonu' vurgunu sonrası çözüm önerisi: 'Tek yapılacak şey...'

Milyonlarca liralık vurgun yapan ve tutuklanan bankacı Seçil Erzan, Türkiye'nin gündemine oturdu. Ekonomist Özgür Demirtaş'tan fon dolandırıcılığına karşı bir çözüm önerisi geldi.

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Özgür Demirtaş'tan 'Fatih Terim Fonu' vurgunu sonrası çözüm önerisi: 'Tek yapılacak şey...'

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da dahil olduğu pek çok kişinin dolandırıldığı olaya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Eski bankacı Seçil Erzan'ın kurduğu saadet zinciriyle gerçekleştirdiği öne sürülen ve Türkiye'nin gündeminden günlerdir düşmeyen olaya ilişkin paylaşımında Demirtaş, ponzi sistemini anlatırken, "yapılması gerekeni" de söyledi.

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'Fatih Terim Fonu' olarak anılan dolandırıcılık olayına ilişkin Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Son günlerde futbolcuları içeren bir SAADET ZİNCİRİ ponzi dolandırıcılığından bahsediliyor.

Ponzi: Sisteme son girenlerin parası kullanılarak, sisteme ilk girenlere yüksek getiri getiren nitelikli dolandırıcılıktır.

Yapılacak şey basit. Kim bu işten kar etti ise ondan tahsilat yapılmalı. Ayrıca Vergi Kaçırma niyeti belli ise, oradan da ceza verilmeli."

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