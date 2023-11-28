Fatih Terim fonu vurgunu: 'Arda Turan, Seçil Erzan'a para vermek için otomotiv sektöründeki bir iş insanından borç aldı'

Ferhat Murat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İŞ İNSANINDAN 4 MİLYON DOLAR BORÇ ALDI"

"Bu işte kaybedenler kim? Arda Turan. Arda Turan 13 milyon 900 bin dolar yatırıyor. Hatta gidiyor 4 milyon dolar birinden borç alıyor. Borcu veren kişiyi de biliyorum. Onun ismini zikretmeyelim şu anda.