Kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı!

Adana Kozan'da bir otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı!

Adana'nın Kozan ilçesinde H.Ö. idaresindeki kamyon, Kozan-Adana karayolunda, H.M.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Polat Dinler (21) Buğrahan Özcan (19) ve Yaşar S. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Dinler ile Özcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürüsü H.M.Y., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyon sürücüsü H.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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