Okulda İHH'ye bağış için kermes düzenlendi: Velilerden tepki

BirGün'de yer alan habere göre, 22 Kasım’da düzenlenen ve öğrencilerin harçlıkları ile aldıkları hazır kek, kurabiyelerin yanı sıra velilerin evde yaptıkları hamur işi ve sarma gibi yiyeceklerin satıldığı kermesten 11 bin 500 TL para toplandı. Toplanan para, öğretmenler odasında sayılarak İHH’den gelen yetkililere verildi. İHH yetkilileri, bağışçının Akdere Anadolu Lisesi olduğunu belirterek bir makbuz düzenledi.

Paranın, “Yetim çocuklar için” toplandığı bilgisinin kendilerine verildiğini belirten veliler, “Paranın, İHH aracılığıyla Filistin’e gideceğini öğrendik. Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalmamız elbette mümkün değil. Ancak aracı olacak tek kurum İHH midir? Türkiye’nin Kızılay’ı, AFAD’ı yok mudur?” diye sordu.

ÇOCUKLARIN EMEĞİ ÇALINIYOR

Yaşananları BirGün’e değerlendiren Eğitim Uzmanı Ali Taştan, “Okullarda yardım toplanacaksa bu Kızılay üzerinden yapılmalıdır. AKP ile okullarda her türlü etkinliği yapan bu kurumlar, yardım kampanyasına aracılık yaparak çocuklarımızın emeğini çalmaktadır. Bu yardımlar devletin resmi kurumları üzerinden yapılmalıdır” dedi.

İHH, MEB ile imzaladığı protokol kapsamında “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi ile binlerce okuldan para topluyor.