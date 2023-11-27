Arda Turan ile Seçil Erzan'ın telefon konuşmasının tam kaydı ortaya çıktı: Fondaki isimleri tek tek saymış!

“BANKA BÜTÜN PARANIZI ÖDER...”

Arda Turan: Ya bizden bu parayı almak için kaç kere aradın bizi, günlerce aylarca Seçil ya. Ya çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını aldın ya. Şimdi sen bana söyle. Bizim çözümümüz ne?

Seçil Erzan: Şimdi şöyle ben detaylı...

Arda Turan: Benim şimdi, benim şimdi 20 bin dolarım kaldı. Benim borçlarımı ben sana saydım. Hepsini, borçlarımı biliyorsun. Sende kredim var. Ne yapacağım ben?

Seçil Erzan: Şimdi bir kere onların hepsini bankanın ödeyeceğini biliyorum ben, yani öder. Öyle olması için muhtemelen şey yapacaklar, yani bu konu kapansın, duyulmasın, bankanın itibarı diye. Eee, ben liste çıkaracağım. Sana söyleyeceğim şu şu kadar, bu bu kadar diye. Kim ne aldı onları çıkaracağım. Siz yarın akşam mı toplantı yapacaksınız?

Arda Turan: Biz sabah toplantı yapacağız. Senin bu listeyi bu akşam çıkarman lazım, sabah 6'ya kadar.

Seçil Erzan: Bu akşam... aklım durdu... yani siz kaçta gireceksiniz toplantıya?

Arda Turan: Biz sabah 9'da 10'da çıkartacağız. Kim varsa benim bu listeyi bilmem lazım.

Seçil Erzan: Benim 9'da 10'da çıkarmam uygun mu?

Arda Turan: Hayır uygun değil. Biz... Geç.. Bizim 9'da, 10'da... Biz o saatte...

Seçil Erzan: Ama Arda ben şu saatte şu anda yani hatırlamıyorum. Çok şey yapmam lazım. Toparlayayım. Yanlış... yani sana net listeyi her şeyi atarım sana. Ya sabah 9'da 10'da atayım. Kaçta olacaksınız?

Arda Turan: Seçilcim biz sabah 8'de Hakan Ateş'i arayacağız. Yarım saat sonra da buluşacağız. Benim 6'da 7'de bu listeyi elimde olmam lazım. Ya Seçil bu duruma gelmişsin. Senden liste istiyoruz. Bize dünya... 20 milyon dolar...

Seçil Erzan: Hayır ben listeyi tabii ki de veriyorum Arda. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Arda Turan: 20 milyon dolar, 20 milyon dolar vermişiz sana. Sana bizim... Sana bizim iyilikten başka neyimiz dokundu ya...

Seçil Erzan: Tabii ki öyle. Tamam ben sabah eee... O zaman yedi yedi buçuk gibi listeyi çıkarayım göndereyim sana. Sağlam.

Arda Turan: Ama Seçil tam gönder. O ee kim varsa. O sizin ailenizde, Nazlı'nın yanındaki akrabalarında, kim varsa.

Seçil Erzan: Hi hi...

Arda Turan: Bana eksik biriyle gelme. Çünkü biz oraya mücadele etmeye gideceğiz. Adama anlatacağız durumu. Denizbank formasıyla Seçil bize bunları yaptı diyeceğiz.

Hakan Ateş'e kim kim gidecekler?

Seçil Erzan: Siz sekiz buçukta Hakan Ateş'le mi buluşacaksınız?

Arda Turan: Evet...

Seçil Erzan: Kim kim?

Arda Turan: Ben, Emre Belözoğlu, Fatih Hoca. Yani benim oraya gitmem lazım elimde bir şeyle. Bize bunları, bunları... bak bunlar bunlar... bu kadar paramız var. Böyle böyle mağduruz Hakan abi. Biz Denizbank'a inanıp geldik. Bizim mağduriyetimizi gider, bu olay kapansın, basına yansımadan diye. Çünkü eğer sen listeyi vermezsen, adamlar bu mağduriyeti kabul etmezse herkes savcılığa gidecek. 1 saat sonra tutuklanırsın. Herkesi biz tutuyoruz. O Nazlıları aradık. Orayı aradık. Senin akrabalarını aradık. Durun bir sakin olun konuşalım diye. Sen önce listeyi vereceksin, anladın mı? Ondan sonra. Ondan sonra biz bir konuşacağız. Bu basına oraya buraya çıkmasın diye. Denizbank'ın güvenirliği ne olacak o zaman?

Seçil Erzan: Değil mi? O yüzden erkenden liste çıkarmam lazım.

Arda Turan: O... ya Seçilcim... o akrabalarına, o Nazlılara, onlara falan ne yapmışsın ya...

Seçil Erzan: Arda, baştan alındı, sonra tekrar verildi, fazla verildi, eksik verildi, her şey birbirine girdi. İşte onların hepsini şey çıkarmam lazım.

Arda Turan: Seçil, sabah 8 olmasın. 6'ya kadar o listeyi bize gönder.

Seçil Erzan: Arda 7-8... yani 8... 7'de göndereyim. Yedi yedi buçukta adam akıllı düşüneyim. Şu anda gerçekten yanlış şeyler yazacak bilmiyorum... aklım almıyor.

Arda Turan: Şimdi sen bana son kez şunu teyit et. Burada kaç kişi var aklında, tahmini. 25 kişi mi?

Seçil Erzan: Bir dakika dur...

Arda Turan: Nur Abla var, Terim var.

Seçil Erzan: Yazıyorum dur şimdi

Arda Turan: Mert var.

Seçil Erzan: Yazdım. Şimdi... ee... 18-19-20-21-22-23... yazdım.

Arda Turan: Tanın var, Tanın'la Merve var.

(Üçüncü şahsın sesi duyuluyor): Saysın isimleri

Arda Turan: Bir saysana bana isimleri.

Seçil Erzan: Ayhan, Semih, Selçuk, Arda, Muslera, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Fırat Mert, Nur, Terim, Fulya, Hoca, Tanın... eee Nilgün Nazlı Ömer, Cüneyt, Erkan, Bülent, İbrahim, Nuray...

Arda Turan: Bu kadar mı?

Seçil Erzan: Bu kadar. Bu kadar.

Arda Turan: O Florya'daki adam vardı son parasını almayan. O seni aramıyor mu? Batmanlı

Seçil Erzan: Ha pardon o yok... Maksimum 25 tane. Bir kişi de hatırlamadığım var mı? Yok.

Arda Turan: Peki üç aşağı beş yukarı ne kadar var zarar?

Seçil Erzan: Bak şimdi, Ayhan fazla aldı.

Arda Turan: Ayhan kim?

Seçil Erzan: Ayhan Akman girmişti geçen sene. O fazla fazla aldı. O fazlası mesela... Semih fazla aldı... Eeee... fazla aldı... Ya bi de hesap da çıkarmak lazım Arda. Mesela Tanın diyor ki ben eksideyim diyor ama bence değil yani.

Arda Turan: Tanın mı?

Seçil Erzan: Yani işte benim onları bir toparlamam lazım nedir ne değildir diye...

Arda Turan: Sen bana tahmini zararı söylesene.

Seçil Erzan: Arda onu yarın söyleyeyim mi net bir şekilde.

Arda Turan: Hayır hayır Seçil, bu şimdi artık senin zamanın değil. Artık bizim zamanımız. Ben sana soru soracağım kibarca, sen de bana kibarca... Ben sana demiyorum ki şu kadar, şu kadar demiyorum, demiyorum ki sana otuz milyon dört yüz kırk beş bin Euro. Tahmini ne kadardır diyorum.

Seçil Erzan: İşte onu tam şimdi kimin ne olduğunu inan kafamda bilmiyorum ki.

Arda Turan: Ya ben sana sayayım. Ben zaten sayıyorum. Yedi buçuk bende, dört buçuk Emre'de.

Seçil Erzan: Şey mi? Çolak'ı mı diyorsun?

Arda Turan: Hayır Belözoğlu'nu diyorum. Dört iki yüz, üç iki yüz onlar. Yedi dörtyüz. Bana yedi buçuk desen on beş.

Seçil Erzan: On beş.

Arda Turan: Muslera beş yüz mü?

Seçil Erzan: Beş yüz.

Arda Turan: Selçuk üç iki yüz.

Seçil Erzan: Yok Selçuk üç iki yüzden az.

Arda Turan: Niye?

Seçil Erzan: Selçuk bir üç yüzelli aldı, bir altı yüzelli aldı Selçuk.

Arda Turan: Ne zaman aldı?

Seçil Erzan: Çok önceden almıştı. Bir kere bir aldı, bir kere üç yüzelli aldı, bir kere de üç yüz aldı. Üç iki yüzden bir altı yüz elli çıkınca bir altı yüz kalıyor de mi?

Arda Turan: Bir altı yüz. E burada en çok mağdur benim.

Seçil Erzan: Tabii sensin. En çok sen girdin çıktın çünkü.

Arda Turan: Ya ne istediysen getirdim sana ya.