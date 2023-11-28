Katar'dan Hamas-İsrail ateşkesine ilişkin yeni duyuru

Hamas ve İsrail arasındaki geçici ateşkeste arabulucu olan Katar, yeni açıklamasında, "Gelecek 48 saat içinde Hamas'ın günlük 10 rehine bırakma kapasitesine göre ateşkesi uzatmaya odaklanacağız" denildi.

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Katar'dan Hamas-İsrail ateşkesine ilişkin yeni duyuru

Katar, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesle ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, "Gelecek 48 saat içinde Hamas'ın günlük 10 rehine bırakma kapasitesine göre ateşkesi uzatmaya odaklanacağız" denildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas ve Filistinli direniş örgütlerinin İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 53. güne girildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 08:00'da uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Yoğun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde karşılıklı olarak birçok esir serbest bırakılmıştı.

Hamas, dün Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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